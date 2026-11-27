A Black Friday não se limita às promoções do varejo. Instituições financeiras também aproveitam a data para oferecer investimentos com condições especiais, como CDBs (Certificados de Depósito Bancário) com rendimento acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), planos de previdência privada e fundos de investimento com taxas promocionais. Embora algumas dessas ofertas possam representar boas oportunidades, a rentabilidade anunciada nem sempre corresponde ao retorno que o investidor efetivamente receberá.

Uma análise da Decade, consultoria de investimentos que combina inteligência artificial e advisors financeiros, identificou três padrões recorrentes nas ofertas deste ano que merecem atenção: a falsa liquidez, as taxas promocionais associadas a aplicações de longo prazo e a redução da rentabilidade após determinado período.

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“Em momentos de volatilidade econômica e política, uma taxa acima da média pode parecer uma decisão fácil, fazendo com que as condições do investimento recebam menos atenção do que deveriam. A Black Friday pode trazer boas oportunidades, mas é importante entender exatamente o que se está comprando”, afirma Vitor Olivier, cofundador e CEO da Decade e ex-CTO do Nubank.

A seguir, o executivo aponta três perguntas que os investidores devem fazer antes de aceitar uma oferta.

1. A rentabilidade anunciada vale para qualquer momento do resgate?

Entre os exemplos identificados pela Decade está um CDB com vencimento de um ano, rentabilidade anunciada de 130% do CDI e liquidez diária. No entanto, a taxa promocional só é válida no 364º dia. Antes disso, o rendimento é de 30% do CDI, sendo zero no primeiro mês.

“Ter liquidez diária não significa poder resgatar o dinheiro nas mesmas condições de rentabilidade anunciadas. Nesse caso, o ativo pode até apresentar baixo risco de crédito, mas o investidor precisa entender quanto receberá se precisar retirar os recursos antes do vencimento”, explica Vitor Olivier.

2. A promoção dura poucos meses, mas o investimento exige anos?

Outro exemplo é o de um plano de previdência privada com meta de rentabilidade de 115% do CDI nos primeiros três meses, que passa a 100% do CDI após esse período. Na tabela regressiva da previdência, entretanto, a alíquota do Imposto de Renda pode chegar a 35% para resgates de recursos aplicados há até dois anos.

“Uma promoção de curto prazo não deveria ser o motivo para contratar um produto de longo prazo. É importante calcular quanto tempo será necessário permanecer investido para que a rentabilidade líquida, descontados os impostos e eventuais taxas, supere alternativas como o Tesouro Selic”, orienta o executivo.

Avaliar a rentabilidade durante todo o prazo da aplicação é essencial antes de escolher um investimento promocional (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

3. A rentabilidade continua atrativa depois que a promoção acaba?

A Decade também identificou uma oferta de fundo de infraestrutura isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, com meta de rentabilidade de até 140% do CDI durante os três primeiros meses. Após esse período, a meta cai para 80% do CDI, sem prazo definido para terminar.

“O número que aparece no anúncio costuma ser o que fica na cabeça do investidor. Mas, se essa condição dura apenas alguns meses, é preciso avaliar o retorno esperado durante todo o período da aplicação e entender se o produto continuaria sendo uma boa escolha sem o incentivo promocional”, destaca Vitor Olivier.

Além da promoção, é preciso avaliar a qualidade do investimento

Certos critérios que devem pesar mais na decisão de investir do que o prazo de uma promoção. “Na Decade, monitoramos atualmente 18.484 ativos financeiros, a partir de mais de 850 milhões de pontos de dados de mais de 15 fontes. Entre os critérios que utilizamos para identificar investimentos que merecem atenção, estão desempenho abaixo de referências de mercado, taxas elevadas, risco de crédito, histórico insuficiente de desempenho e ineficiência tributária. Nenhuma dessas condições promocionais torna, necessariamente, um investimento ruim. O cuidado está em separar a atratividade da oferta da qualidade do ativo. A data de encerramento de uma promoção não deveria determinar uma decisão sobre o patrimônio de alguém”, ressalta Vitor Olivier.

Por Gabriela Cardoso