O varejo registra aumento no número de interações necessárias para concluir vendas durante o mês de novembro (Imagem: Ei Ywet | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Black Friday, Natal e outras datas de grande movimentação no varejo representam oportunidades de crescimento para as empresas, mas também impõem desafios à operação comercial. O aumento no volume de consumidores interessados, a necessidade de responder rapidamente e a condução de várias negociações simultâneas exigem equipes mais organizadas e processos capazes de acompanhar o ritmo da demanda.

Um levantamento do The Benchmark, plataforma de inteligência de mercado, mostra que conquistar uma venda no varejo durante novembro exige mais esforço das equipes comerciais. Em 2025, foram necessárias, em média, nove interações para fechar um negócio no segmento, 15% acima da média registrada pelo próprio setor ao longo daquele ano. O comportamento se repetiu nos três anos analisados: em 2023, a diferença foi de 12,1%; em 2024, de 14,6%; e, em 2025, chegou a 15%.

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O estudo analisou indicadores de operações comerciais entre janeiro de 2023 e junho de 2026, considerando 14,5 milhões de negócios criados, 2,74 milhões de negócios ganhos e 11 segmentos econômicos. Os dados mostram que o varejo combina aumento no volume de oportunidades com maior esforço para concluir as negociações.

Em média, o volume de novos negócios do segmento em novembro ficou 13,4% acima da média anual no período de 2023 a 2025. Apesar disso, a taxa de conversão em novembro foi de 22,5%, sem uma elevação proporcional ao esforço adicional registrado.

É necessário administrar adequadamente as oportunidades geradas

Para Daniel Semaan, CEO e cofundador da Ollow, o cenário demonstra que o desafio das empresas em períodos sazonais não está apenas em atrair mais consumidores, mas em conseguir administrar adequadamente as oportunidades geradas.

“Os dados mostram que, no varejo, não basta gerar mais oportunidades durante a Black Friday. É preciso ter capacidade operacional para acompanhar cada negociação até sua conclusão. Quando o número de interações aumenta, a equipe precisa administrar mais conversas, retomar contatos e responder a diferentes demandas sem perder o contexto de cada cliente. Se a empresa não tem processos estruturados, o crescimento da procura pode acabar acompanhado de mais sobrecarga e oportunidades que deixam de avançar”, afirma.

A dificuldade ganha outra dimensão quando observada a produtividade dos profissionais. A sétima edição do estudo State of Sales, da Salesforce, identificou que os vendedores dedicam, em média, 60% do tempo de trabalho a atividades que não envolvem diretamente vender. Apenas 40% da jornada é destinada à venda propriamente dita. O levantamento ouviu 4.050 profissionais de vendas em 22 países, incluindo o Brasil.

O uso do WhatsApp nas negociações comerciais exige acompanhamento das conversas e organização do histórico dos clientes (Imagem: Samuel Boivin | Shutterstock)

WhatsApp se consolida como canal de negociação

A consolidação dos canais de mensageria também contribui para ampliar a complexidade da rotina comercial. Segundo o Panorama de Marketing e Vendas 2026, da RD Station, 78% dos profissionais de vendas utilizam o WhatsApp diariamente nas negociações. O dado faz parte de um recorte de 1.445 respondentes da pesquisa, que reuniu 2.790 profissionais de marketing e vendas em sua amostra total.

Com diferentes vendedores atendendo simultaneamente, conversas distribuídas e negociações que podem se estender por vários dias, manter o histórico de interações e identificar o momento de retomar cada contato torna-se fundamental. A ausência de informações centralizadas pode levar à repetição de perguntas, à perda de contexto e à falta de continuidade no relacionamento.

“Uma negociação não começa e termina necessariamente na mesma conversa. Muitas vezes, o consumidor demonstra interesse, pede informações, compara condições e só toma uma decisão dias depois. Se a equipe não consegue recuperar esse histórico, entender o que já foi discutido e identificar qual deve ser o próximo passo, corre o risco de recomeçar o atendimento do zero ou simplesmente deixar aquela oportunidade para trás. Quando observamos que uma venda no varejo exige até 15% mais interações em novembro, fica evidente a importância de acompanhar cada etapa do relacionamento”, explica Eduardo Rodrigues, COO e cofundador da Ollow.

Tecnologia ajuda a organizar a operação comercial

Para as empresas, a preparação para períodos de maior movimentação precisa ir além do planejamento de campanhas, descontos e reforço de equipes. A organização dos processos comerciais, a centralização das informações e o acompanhamento das negociações também devem fazer parte da estratégia.

Nesse contexto, plataformas de gestão conversacional e CRM permitem reunir o histórico dos clientes, acompanhar o estágio de cada oportunidade e estruturar o relacionamento a partir das interações realizadas nos canais de comunicação. A automação de tarefas e o uso de inteligência artificial também podem reduzir atividades operacionais e apoiar os vendedores na identificação de oportunidades e na condução dos próximos passos.

“Tecnologia não deve ser apenas um lugar onde a empresa registra o que aconteceu. Ela precisa ajudar a operação a decidir o que fazer a seguir. Quando informações, histórico e inteligência estão conectados à conversa, o vendedor ganha contexto para agir, enquanto a empresa consegue ter mais visibilidade sobre suas oportunidades. O objetivo é fazer com que o crescimento da demanda não resulte em perda de controle da operação”, conclui Daniel Semaan.

Por Rafael Cicconi