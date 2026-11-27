Apesar do temperamento calmo e sociável, o shih tzu tem necessidades específicas que devem ser consideradas antes da adoção (Imagem: chaossart | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O shih tzu está entre as raças de cachorro mais populares no Brasil. Segundo o PetCenso 2025, realizado pela Petlove, ele representa 17% dos cães cadastrados na plataforma, ocupando a segunda posição no levantamento, atrás apenas dos animais sem raça definida (SRD). De origem ligada ao Tibete e desenvolvido na China, onde era criado como cão de companhia da família imperial, ele conquistou admiradores pelo mundo.

De pequeno porte, ele se destaca pela pelagem longa e sedosa, pelo focinho curto e pelos olhos grandes e expressivos. Além da aparência encantadora, o shih tzu é conhecido pelo temperamento geralmente calmo, afetuoso e sociável. Por gostar de estar próximo das pessoas e não precisar de espaços muito grandes, costuma se adaptar bem à vida em apartamentos.

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Entretanto, apesar dessas características, a raça apresenta necessidades específicas que devem ser consideradas antes da adoção. Confira a seguir!

1. Precisa de companhia e atenção

Conforme a American Kennel Club (AKC), o shih tzu apresenta temperamento afetuoso, amigável, alegre e sociável. Essas características estão relacionadas à sua história como cão de companhia, criado para conviver próximo das pessoas. Por isso, geralmente aprecia carinho, interação e momentos de proximidade com os tutores.

Dessa maneira, não é uma raça indicada para quem pretende deixar o animal sozinho durante períodos muito longos, sem preparar uma rotina adequada. A falta de companhia e estímulos pode favorecer comportamentos relacionados ao estresse, como latidos excessivos e destruição de objetos.

2. A pelagem exige cuidados frequentes

Uma das características mais marcantes do shih tzu é a pelagem longa, abundante e macia, que exige atenção constante. Os pelos podem formar nós com facilidade, principalmente nas regiões atrás das orelhas, nas axilas e próximas às patas.

Segundo a AKC, essa raça precisa de escovação diária para evitar a formação de nós. A entidade também recomenda atenção aos pelos próximos aos olhos e destaca que a tosa curta pode ser uma alternativa para facilitar os cuidados, desde que realizada adequadamente.

3. O focinho curto exige atenção à respiração

O shih tzu pertence ao grupo dos cães braquicefálicos, caracterizados pelo focinho encurtado e por particularidades anatômicas que podem dificultar a passagem do ar. Por esse motivo, alguns animais apresentam respiração ruidosa, roncos e menor tolerância ao calor e aos exercícios intensos.

Em dias quentes, é importante evitar passeios nos horários de temperaturas elevadas e garantir acesso constante à água fresca e a ambientes ventilados. Também é essencial não exigir atividades físicas que provoquem cansaço excessivo.

Dificuldade para respirar, desmaios e alterações na coloração da língua são sinais que exigem atendimento veterinário imediato. Vale lembrar que roncos intensos e dificuldades respiratórias não devem ser considerados normais apenas por causa da raça.

Os olhos grandes e proeminentes do shih tzu dão à raça uma aparência característica, mas também exigem cuidados para evitar irritações e lesões (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

4. Os olhos precisam de cuidados especiais

Os olhos grandes e proeminentes são características marcantes do shih tzu, mas também tornam a região mais exposta a irritações e lesões. Como ficam relativamente projetados, podem sofrer traumas durante brincadeiras ou pelo contato com objetos e pelos compridos. Por isso, é importante manter os fios afastados da região ocular e realizar a limpeza externa delicadamente, conforme orientação veterinária.

5. Mesmo pequeno, ele precisa de exercícios

Embora seja conhecido pelo comportamento tranquilo, o shih tzu também precisa de atividades físicas para manter a saúde e o equilíbrio emocional. De acordo com a AKC, ele não necessita de exercícios físicos intensos. Caminhadas curtas e brincadeiras dentro de casa geralmente são suficientes para atender às necessidades da raça.

6. A alimentação deve ser controlada

O shih tzu precisa receber uma alimentação equilibrada, adequada à idade, ao peso e às necessidades nutricionais. Como apresenta porte pequeno e costuma ter uma rotina de exercícios moderada, o consumo excessivo de calorias pode favorecer o ganho de peso.

A obesidade, por sua vez, aumenta a sobrecarga sobre as articulações e pode agravar dificuldades respiratórias já existentes. Por isso, é fundamental oferecer a quantidade de alimento recomendada pelo médico-veterinário, considerando também os petiscos consumidos ao longo do dia.