Na hora de mobiliar a casa, a lógica de comprar e trocar a cada mudança começa a dividir espaço com outra: a de investir em uma peça que possa ser reorganizada, ampliada ou levada para outro cômodo quando a vida muda.

É o caso da estante que recebe novas prateleiras quando a coleção de livros ou de discos aumenta. Ou do quarto infantil que vira quarto de adolescente sem trocar a estrutura, ou do rack que, na mudança para um apartamento menor, passa a funcionar como aparador.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O movimento acompanha uma mudança na forma de morar. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em abril, o número de domicílios alugados cresceu 54,1% entre 2016 e 2025 e chegou a 18,9 milhões. Hoje, 23,8% das moradias do país são alugadas, a maior proporção da série histórica. Os lares com um único morador também avançaram e passaram de 12,2% do total em 2012 para 19,7% em 2025.

Os imóveis também ficaram menores na última década. Dados do Senior Index, divulgados em setembro, mostram que a área média das unidades vendidas por incorporadoras caiu cerca de 28% entre 2016 e 2025 e ficou em 63,3 m² no primeiro semestre de 2026.

Uma nova lógica para mobiliar a casa

Para Guilherme Kodja, cofundador e CEO da Movêu, esse cenário muda o critério de compra. Pesa menos o móvel pensado para um único imóvel e mais a peça que acompanha quem muda de endereço, de rotina ou de configuração familiar.

“Durante muito tempo, móvel era algo que se comprava pensando só no imóvel atual. Hoje as pessoas mudam mais de casa, a família cresce, o home office entra e sai da rotina. Faz mais sentido ter uma peça que se adapta do que recomeçar do zero a cada fase”, afirma.

A diferença aparece principalmente para quem mora de aluguel. Armários e painéis fixados na parede, típicos da marcenaria tradicional, costumam ficar para trás na mudança. “Quem mora de aluguel não quer deixar dinheiro preso na parede de outra pessoa. Quer uma peça na medida certa, mas que vá junto para o próximo endereço”, diz Guilherme Kodja.

Escolher móveis modulares exige atenção aos materiais, aos encaixes e às possibilidades de adaptação para diferentes ambientes e necessidades (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

O que considerar antes de comprar?

Para quem quer investir em uma peça de longa duração, Guilherme Kodja indica observar:

Sistema de encaixe: peças que montam e desmontam sem marcenaria facilitam a mudança e a reorganização;

peças que montam e desmontam sem marcenaria facilitam a mudança e a reorganização; Material e resistência: a estrutura precisa aguentar montagens e desmontagens sem perder firmeza;

a estrutura precisa aguentar montagens e desmontagens sem perder firmeza; Mais de uma função: estantes, racks e aparadores com desenho simples se adaptam a usos diferentes ao longo do tempo;

estantes, racks e aparadores com desenho simples se adaptam a usos diferentes ao longo do tempo; Cores e acabamentos: tons que conversam com diferentes ambientes prolongam a vida útil da peça;

tons que conversam com diferentes ambientes prolongam a vida útil da peça; Medidas pensadas para o futuro: é importante considerar se a peça caberá em outro cômodo ou em outro imóvel.

Na Movêu, as peças têm montagem por encaixe, que dispensa caixa de ferramentas e pode ser desfeita e refeita em uma mudança. No configurador online, o cliente define altura, largura, profundidade, portas e painéis de cada móvel. A empresa oferece garantia de dois anos e 100 dias de teste, finaliza Guilherme Kodja.

Por Gabriela Vieira