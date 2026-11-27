Brasileiros que planejam morar nos Estados Unidos podem avaliar caminhos ligados à qualificação profissional, à transferência dentro de uma empresa ou à dupla cidadania (Imagem: STILLFX | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Brasileiros que planejam morar nos Estados Unidos podem avaliar caminhos ligados à qualificação profissional, à transferência dentro de uma empresa ou, em certos casos, à dupla cidadania. Comparar essas opções antes de comprometer dinheiro ajuda a entender quais documentos serão exigidos, quanto o processo pode custar e quais despesas precisam entrar no orçamento da família.

Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados, orienta que a análise comece pelo histórico profissional, pela nacionalidade e pelo objetivo da mudança. Para Franco Scornavacca, conhecido como Kiko do KLB e fundador da MD1 Nexus, empresa que conecta investidores a oportunidades empresariais, quem pretende empreender também precisa calcular quanto dinheiro será necessário para manter a operação nos primeiros meses.

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Essas decisões podem ser organizadas em três etapas. A primeira é identificar a categoria compatível com o perfil do candidato. A partir daí, fica mais fácil estimar as despesas do processo e, se houver um projeto empresarial, calcular os recursos para colocá-lo em prática.

1. Compare as opções com seu perfil

O visto L-1A permite a transferência de executivos e gerentes para uma empresa vinculada à empregadora no exterior. A categoria também pode ser usada para abrir uma operação nos Estados Unidos. Nesse caso, é preciso demonstrar que a nova unidade terá estrutura para sustentar uma função executiva ou gerencial. Para profissionais com habilidades ou realizações extraordinárias em suas áreas, o O-1 é outra possibilidade de trabalho temporário.

Quem busca residência permanente pode verificar se atende aos requisitos do visto EB-2 com dispensa por interesse nacional. Essa opção permite solicitar a dispensa da oferta de emprego e da certificação trabalhista, desde que o candidato comprove sua qualificação e demonstre por que a medida atende ao interesse dos Estados Unidos.

Brasileiros com cidadania italiana, por exemplo, podem solicitar o E-2 porque a Itália tem um tratado com os Estados Unidos. A categoria é temporária e exige investimento substancial, avaliado em relação ao custo do empreendimento, além do cumprimento dos demais requisitos.

“Permanecer legalmente por uma categoria temporária e obter residência permanente são objetivos diferentes. Essa distinção precisa estar clara desde o início, porque influencia o planejamento da família e as condições que deverão ser cumpridas”, ressalta Daniel Toledo.

O orçamento da mudança deve incluir taxas do governo norte-americano, honorários advocatícios, traduções e emissão de documentos (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

2. Separe os custos do processo

O orçamento deve discriminar taxas do governo norte-americano, honorários advocatícios, traduções e emissão de documentos. Se o plano envolver empreender, o capital destinado ao negócio entra em uma conta própria. Também vale estimar os gastos da família com moradia, saúde e transporte nos primeiros meses.

“Antes de concluir que o processo está fora do orçamento, é preciso conhecer as alternativas e solicitar uma proposta com escopo definido. A pessoa deve saber quais serviços estão incluídos, quais despesas serão cobradas separadamente e em que momento cada pagamento será necessário”, orienta o advogado.

3. Calcule quanto a empresa precisa para funcionar

Quem pensa em comprar um negócio deve levantar, além do preço de aquisição, o valor necessário para pagar salários, aluguel, fornecedores e outras despesas até que a receita cubra os custos da operação. Essa projeção ajuda a estimar por quanto tempo a família precisará se manter com recursos próprios.

“Se todo o recurso for usado na aquisição, pode faltar dinheiro para manter a empresa nos primeiros meses. O planejamento precisa considerar a continuidade da operação e o sustento familiar, sem depender de uma distribuição imediata de resultados”, aponta Franco Scornavacca.

Entre as categorias voltadas a investidores, o visto EB-5 tem regras próprias. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o programa prevê um aporte mínimo de US$ 1,05 milhão na modalidade padrão e de US$ 800 mil em projetos elegíveis. Esses montantes são requisitos específicos do programa de imigração por investimento.

Antes de assinar um contrato ou fazer um aporte, vale colocar os prazos do processo migratório e as despesas da mudança no mesmo calendário. Para quem pretende empreender, esse cronograma também deve indicar quando a operação poderá gerar receita e por quanto tempo a família consegue se manter com a reserva disponível. Assim, é possível decidir quais compromissos assumir de imediato e quais podem esperar.

Por Carolina Lara