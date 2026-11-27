Na hora de preparar o jantar, apostar em combinações que fogem do cardápio habitual é uma ótima maneira de surpreender à mesa e transformar uma refeição comum em um momento especial. Neste contexto, uma das receitas que se destacam é o fettuccine Alfredo com camarão, que une a cremosidade do molho à textura delicada da massa e ao sabor marcante do fruto do mar. O resultado é um prato sofisticado, saboroso e perfeito para quem deseja inovar na cozinha e tornar o momento ainda mais gostoso!

Abaixo, veja como preparar essa receita e surpreender a família no jantar!

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1. Fettuccine Alfredo com camarão

Ingredientes

200 g de fettuccine

250 g de camarão limpo e descascado

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 dente de alho picado

1/4 de cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 a 3 colheres de sopa de salsinha picada

Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o fettuccine até ficar al dente. Reserve 1/2 xícara de chá da água do cozimento e escorra a massa. Em um recipiente, tempere o camarão com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça metade da manteiga em fogo médio e doure o camarão por cerca de 1 a 2 minutos de cada lado. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o restante da manteiga, o alho e a cebola e refogue rapidamente. Acrescente o creme de leite e metade do parmesão, misturando até formar um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento da massa. Junte o fettuccine e o camarão ao molho e misture delicadamente. Finalize com o restante do parmesão, a pimenta-do-reino e a salsinha. Sirva em seguida.





