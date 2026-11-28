Animação, suspense e aventura chegam ao Disney+ no último mês do ano (Imagem: Emre Akkoyun | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O último mês do ano chega com uma programação pensada para aproveitar os dias em boa companhia. O Disney+ em dezembro reúne uma comédia natalina para assistir em família, aventuras inspiradas na mitologia grega, um suspense coreano cheio de reviravoltas, investigações com muito humor e um anime ambientado em um colégio de magia.

Entre estreias inéditas e continuações de histórias queridas pelo público, confira filmes e séries que entram no catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês!

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1. O Diário de um Banana no Natal: Apertem os Cintos (04/12)

Em “O Diário de um Banana no Natal: Apertem os Cintos”, a família Heffley troca o estresse das festas por um resort em uma ilha paradisíaca (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures e Bardel Entertainment)

Greg Heffley está de volta com mais uma trapalhada em família em “O Diário de um Banana no Natal: Apertem os Cintos”. Com o estresse das festas de fim de ano se aproximando, a família Heffley decide, contra a vontade de Greg, passar uns dias em um resort all-inclusive em uma ilha paradisíaca para descansar e relaxar.

O que deveria ser um período de tranquilidade, porém, logo se transforma em uma sequência de confusões. Os Heffley descobrem que o paraíso pode não ser exatamente o que foi prometido, e a grande dúvida passa a ser se a viagem ainda tem salvação ou se as férias na ilha vão terminar em desastre.

Adaptado da série de livros de Jeff Kinney, que também escreve e produz o longa, o novo filme de animação tem direção de Matt Danner.

2. Percy Jackson e os Olimpianos últimos episódios da 3ª temporada (04 e 11/12)

Na 3ª temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos”, o semideus parte em uma jornada perigosa para resgatar Annabeth (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Depois de completar duas aventuras épicas ao lado de Annabeth Chase, Percy Jackson aprendeu que estaria perdido sem ela. Por isso, quando a amiga é capturada por aliados de Cronos, o semideus embarca em uma jornada perigosa para resgatá-la na terceira temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos”.

Na nova missão, Percy precisa libertar uma deusa acorrentada, enfrentar a maldição do Titã e evitar a queda do Olimpo. Com Grover ao seu lado, ele tem que se unir a companheiros improváveis para encarar uma profecia com consequências terríveis.

A temporada estreou em 20 de novembro, com dois episódios lançados a cada sexta-feira. Em dezembro, chegam os capítulos que encerram essa fase da história: os episódios 5 e 6 no dia 4, e os episódios 7 e 8, que fecham a temporada, no dia 11.

3. A Mentira Perfeita capítulos finais (04 e 05/12)

Em “A Mentira Perfeita”, Joonho e Jisun têm lembranças opostas da mesma noite, e um deles está mentindo (Imagem: Reprodução digital | Hulu)

Para quem gosta de suspense, o drama coreano “A Mentira Perfeita” chega ao fim em dezembro. Na trama, Joonho é um cirurgião cardíaco de sorriso perfeito, e Jisun, uma bibliotecária de espírito livre. Depois de um encontro empolgante, os dois passam uma noite especial juntos, mas, no dia seguinte, se reencontram na delegacia com lembranças completamente diferentes do que aconteceu.

Um deles está mentindo. Sem provas nem testemunhas, até o resultado do detector de mentiras surpreende, e a desconfiança mútua começa a abalar a vida dos dois. Aos poucos, o mistério em torno da falecida esposa de Joonho vem à tona e mostra que o caso vai muito além do casal.

Estrelada por Yoo Yeon-seok e Seo Hyun-jin, a série transforma depoimentos conflitantes e segredos revelados em um jogo perigoso, no qual ninguém parece digno de confiança. Os capítulos finais chegam nos dias 4 e 5 de dezembro, uma boa oportunidade para maratonar a história completa.

4. Only Murders in London 6ª temporada (08/12)

Em “Only Murders in London”, Charles, Oliver e Mabel trocam Nova York por Londres em uma nova investigação (Imagem: Reprodução digital | Hulu)

Depois de cinco temporadas em Nova York, o trio formado por Charles, Oliver e Mabel atravessa o oceano na sexta temporada de “Only Murders in the Building”, também chamada de “Only Murders in London”. Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez retomam os papéis em uma investigação que, desta vez, acontece em solo britânico.

A nova história parte de um caso que a podcaster Cinda Canning, vivida por Tina Fey, investigava na Inglaterra. É isso que leva os três amigos a Londres, onde encontram novos suspeitos e um mistério com possíveis ligações com a realeza.

5. Disney Twisted-Wonderland: A Série O Episódio de Savanaclaw (23/12)

Em “Disney Twisted-Wonderland: A Série O Episódio de Savanaclaw”, são investigados acidentes misteriosos no Colégio Night Raven (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O anime “Disney Twisted-Wonderland: A Série” ganha um novo capítulo com “O Episódio de Savanaclaw”. Inspirada no jogo “Disney Twisted-Wonderland”, a produção se passa no Colégio Night Raven, uma escola de magia cujas casas são inspiradas em vilões clássicos dos filmes da Disney.

Nesta fase, a empolgação toma conta do colégio com a chegada do Torneio Intercasas de Disco-Mágico, e Leona Kingscholar, monitor da Casa Savanaclaw, está determinado a vencer a qualquer custo. Ao mesmo tempo, uma série de acidentes misteriosos começa a atingir os estudantes. A nova parte dá sequência a “O Episódio de Heartslabyul”, que já está disponível no catálogo.