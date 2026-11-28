A escolha da cerveja certa pode valorizar os sabores dos alimentos e tornar a experiência gastronômica ainda mais interessante (Imagem: monticello | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Seja no churrasco de domingo, no encontro com os amigos ou em uma comemoração especial, a cerveja faz parte da cultura de convivência dos brasileiros. Mas a bebida não precisa ficar restrita a esses momentos. Com estilos que apresentam diferentes intensidades, aromas e níveis de amargor, ela também pode fazer parte de experiências gastronômicas variadas, acompanhando desde preparações leves até receitas mais elaboradas e sobremesas.

Assim como acontece com os vinhos, a harmonização de cervejas considera as características da bebida e dos alimentos. O objetivo é encontrar combinações nas quais os sabores se complementem, criem contrastes agradáveis ou compartilhem características semelhantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“A harmonização não precisa ser complicada. O primeiro passo é observar a intensidade dos sabores. Pratos delicados costumam combinar melhor com cervejas leves, enquanto preparações mais marcantes permitem explorar estilos encorpados, com notas tostadas ou maior presença de malte. O interessante é perceber como a combinação pode transformar a experiência de degustação”, explica Yuri Freire, sommelier de cervejas e Líder de Cultura Cervejeira da Estrella Galicia.

Para ajudar a explorar essas possibilidades, o especialista apresenta cinco perfis de cerveja e sugestões de pratos que valorizam suas características. Confira!

1. Pale lager: leveza e refrescância para frituras e pratos delicados

Conhecidas pela refrescância, corpo leve e equilíbrio entre malte e lúpulo, as cervejas pale lager são versáteis à mesa. Sua carbonatação ajuda a equilibrar a sensação de gordura de alimentos fritos, enquanto o amargor moderado permite acompanhar preparações de sabores delicados.

Com o que harmonizar: bolinho de bacalhau, coxinha de frango, pastel de camarão, sushi, sashimi e frango à milanesa.

“Uma lager pode funcionar muito bem com frituras porque a carbonatação ajuda a limpar o paladar entre uma mordida e outra. Já com peixes e preparações leves, a vantagem é que a cerveja acompanha o prato sem se sobrepor aos sabores”, explica Yuri Freire.

2. Cervejas zero álcool de perfil leve: uma opção para entradas e pratos delicados

As cervejas zero álcool também oferecem diferentes possibilidades de harmonização. Nas versões douradas, com corpo leve, notas de cereais e amargor suave, a refrescância favorece combinações com ingredientes frescos e preparações menos intensas.

Com o que harmonizar: salada caprese, bruschetta de tomate e manjericão, burrata, queijo minas frescal, dadinho de tapioca e peixe grelhado com vegetais.

“Na harmonização, o mais importante é considerar o perfil sensorial da cerveja, independentemente da presença de álcool. Uma versão sem álcool, leve e refrescante, pode acompanhar muito bem uma entrada com queijos frescos ou um peixe grelhado”, destaca o sommelier.

3. Cervejas tostadas: equilíbrio para pratos assados e queijos

Com coloração que varia do dourado intenso ao âmbar, essas cervejas apresentam maior presença de maltes, com notas que podem lembrar biscoito, pão e caramelo. São características que favorecem a combinação com preparações assadas e ingredientes de sabor mais pronunciado.

Com o que harmonizar: queijos gouda e emmental, abóbora assada, torta de frango com requeijão, frango assado com batata e berinjela gratinada.

“Os sabores que lembram pão e malte tostado encontram pontos em comum com alimentos preparados no forno. É uma harmonização por semelhança, em que as características da cerveja e do prato se complementam”, afirma Yuri Freire.

O perfil maltado e o corpo médio da märzen favorecem combinações com receitas assadas, queijos e pratos à base de cogumelos (Imagem: Jag_cz | Shutterstock)

4. Märzen: intensidade para pratos brasileiros e receitas com cogumelos

Tradicionalmente associadas à escola cervejeira alemã, as Märzen apresentam perfil maltado, corpo médio e notas que remetem a pão, biscoito e caramelo. Essa combinação permite acompanhar receitas com maior intensidade de sabor, sem necessariamente recorrer a cervejas muito amargas.

Com o que harmonizar: galinhada, polenta cremosa com ragu de cogumelos, arancini, queijo provolone e moqueca de palmito pupunha com banana-da-terra.

“Uma Märzen pode ser uma boa escolha para pratos que apresentam sabores mais intensos e ingredientes assados ou dourados. As notas maltadas ajudam a criar uma conexão com essas preparações, enquanto o corpo da cerveja acompanha a estrutura da receita”, explica o especialista.

5. Dunkel Bock: cervejas escuras combinam até com sobremesas

As cervejas do estilo Dunkel Bock apresentam coloração escura, corpo mais intenso e sabores provenientes dos maltes tostados, que podem remeter a caramelo, café, cacau e frutas secas. Essas características permitem combinações tanto com pratos salgados de sabor marcante quanto com sobremesas.

Com o que harmonizar: costelinha ao molho barbecue, feijoada, risoto de funghi, brownie de chocolate, tiramisu e cheesecake de doce de leite.

“Uma das combinações mais interessantes é a de cervejas escuras com sobremesas à base de chocolate ou café. As notas torradas da bebida encontram sabores semelhantes nos doces. Mas também vale experimentar com carnes ao molho barbecue, em que o dulçor e a intensidade do prato dialogam com o perfil maltado da cerveja”, afirma Yuri Freire.

Como acertar na harmonização?

Segundo o sommelier, não existe uma única combinação correta. A temperatura de serviço, a intensidade dos ingredientes e até os molhos utilizados podem modificar a percepção dos sabores.

“Minha principal dica é experimentar. Uma mesma cerveja pode apresentar resultados diferentes dependendo do acompanhamento. Quando entendemos características como amargor, dulçor, acidez, corpo e carbonatação, fica mais fácil identificar combinações que valorizem tanto a bebida quanto o alimento”, conclui Yuri Freire.

Por Gabriela Gimenes