A falta de participação ativa dos fundadores pode enfraquecer a autoridade da marca e limitar oportunidades de crescimento (Imagem: BGStock72 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em um mercado cada vez mais competitivo, a imagem de quem está à frente de uma empresa pode influenciar a maneira como o negócio é percebido. É nesse contexto que ganha relevância o conceito de founder-led growth, estratégia que coloca a participação ativa dos fundadores na construção de autoridade, confiança e oportunidades de crescimento para suas empresas.

Mais do que aparecer nas redes sociais, a proposta envolve utilizar a experiência, o conhecimento e a visão de negócio do fundador para fortalecer o posicionamento da organização e criar conexões com clientes, parceiros e outros públicos estratégicos.

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Segundo Caio Olliveira, especialista em Relações Públicas e founder da CNE Comunicação & RP, um dos principais desafios dos empreendedores é transformar suas competências e trajetórias em atributos reconhecidos pelo mercado. “Não basta ser tecnicamente bom ou ter um excelente produto. É preciso que as pessoas compreendam os diferenciais, os valores e a visão de quem está por trás do negócio”, explica.

A seguir, o especialista apresenta cinco erros de posicionamento que podem comprometer a autoridade dos fundadores e a percepção de valor de suas empresas.

1. Comunicar apenas os produtos e serviços da empresa

Um dos erros mais comuns é concentrar toda a comunicação nas soluções oferecidas pelo negócio, deixando de apresentar quem está por trás delas. Embora a divulgação comercial seja importante, potenciais clientes e parceiros também podem considerar a trajetória, os valores e a visão de quem lidera a empresa ao formar suas percepções. Compartilhar experiências, aprendizados, decisões e bastidores da gestão é uma maneira de demonstrar a identidade do fundador e aproximar o público de sua atuação.

2. Confundir exposição nas redes sociais com autoridade

Publicar vídeos frequentemente, participar de tendências e manter uma presença digital ativa não significa, necessariamente, construir autoridade. O reconhecimento profissional está relacionado à trajetória, aos resultados construídos e à capacidade de solucionar problemas. A comunicação deve dar visibilidade a esses atributos, e não tentar substituí-los.

No contexto do founder-led growth, apresentar experiências reais, compartilhar desafios da gestão e demonstrar o conhecimento adquirido ao longo da jornada empreendedora pode contribuir para uma percepção de maior consistência e credibilidade.

3. Reproduzir o posicionamento de outros empreendedores

Acompanhar referências do mercado é importante, mas reproduzir discursos, comportamentos e estratégias de outros líderes pode dificultar a construção de uma identidade própria. Quando todos utilizam a mesma linguagem e apresentam argumentos semelhantes, os diferenciais individuais acabam ficando menos evidentes.

O caminho é reconhecer quais experiências, valores, competências e formas de pensar tornam cada fundador diferente. Esses atributos devem orientar a comunicação e ajudar a estabelecer um posicionamento que não dependa da comparação constante com outros profissionais.

A comunicação estratégica deve ajudar o mercado a reconhecer os atributos que tornam uma empresa relevantes (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Não comunicar os diferenciais que justificam o valor do negócio

Muitos empreendedores conhecem profundamente suas empresas, mas encontram dificuldades para explicar por que suas soluções merecem ser escolhidas. Quando o público não compreende claramente os diferenciais de uma marca, o preço pode ganhar um peso maior na decisão de compra.

Para Caio Olliveira, a comunicação estratégica deve ajudar o mercado a reconhecer os atributos que tornam uma empresa relevante. Isso significa comunicar não apenas o que o negócio entrega, mas também sua visão, seus métodos de trabalho, seus valores e a experiência que busca proporcionar aos clientes.

5. Construir uma imagem que não corresponde à realidade

Demonstrar uma rotina intensa, participar de eventos e compartilhar conquistas pode contribuir para a visibilidade do fundador. Entretanto, quando a imagem projetada não corresponde às suas atitudes e à realidade do negócio, a confiança pode ser comprometida.

A construção de uma marca pessoal exige coerência entre discurso e comportamento. Cumprir compromissos, respeitar os valores apresentados e demonstrar consistência nas decisões são atitudes que ajudam a sustentar a reputação profissional. Mais do que transmitir uma imagem de sucesso, o fundador precisa construir uma trajetória capaz de confirmar aquilo que comunica.

Founder-led growth: quando a autoridade do fundador fortalece a empresa

O founder-led growth reforça a importância de uma liderança que também exerce um papel ativo na comunicação e no posicionamento do negócio. Nesse modelo, o fundador não atua apenas como gestor, mas também como uma voz capaz de transmitir a visão, os valores e os diferenciais da organização.

Para Caio Olliveira, a gestão da marca pessoal deve ser compreendida como um processo contínuo, que envolve autoconhecimento, comunicação estratégica e consistência entre discurso e comportamento. Ao tornar sua experiência e sua visão mais compreensíveis para o mercado, o fundador pode contribuir para fortalecer a confiança, ampliar o reconhecimento da empresa e gerar novas oportunidades comerciais. Afinal, não basta construir um bom negócio. É importante que o mercado também compreenda quem está por trás dele e por que sua proposta merece ser escolhida.

Por Ana Cunha