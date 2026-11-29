A ceia de Natal não estaria completa sem aquela sobremesa especial para encerrar a noite. E a boa notícia é que não é preciso passar horas na cozinha para impressionar a família: com ingredientes simples, dá para preparar doces clássicos, bonitos e cheios de sabor.
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Pensando nisso, reunimos três receitas de sobremesas deliciosas do rocambole de chocolate às tradicionais rabanadas, sem esquecer o pudim que nunca sai de moda. Confira o passo a passo e já garanta o sucesso da sua ceia!
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1. Rocambole de chocolate
Ingredientes
Massa
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Açúcar para polvilhar
Recheio
- 395 g de leite condensado
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de sopa de manteiga
Cobertura
- 200 g de chocolate meio amargo picado
- 200 g de creme de leite
- 100 g de chocolate branco
- Framboesas para decorar
Modo de preparo
Massa
Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente a farinha de trigo, o chocolate em pó e, por último, o fermento, misturando delicadamente. Espalhe a massa em uma assadeira retangular forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 minutos. Desenforme ainda quente sobre um pano polvilhado com açúcar, enrole com o próprio pano e deixe esfriar.
Recheio
Em uma panela, leve o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga ao fogo baixo, mexendo sempre, até formar um creme encorpado, no ponto de brigadeiro mole. Deixe esfriar.
Cobertura e montagem
Desenrole a massa com cuidado, espalhe o recheio de chocolate e enrole novamente, sem o pano. Para a cobertura, derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas por 30 segundos e misture com o creme de leite até formar uma ganache lisa. Em seguida, cubra todo o rocambole. Derreta o chocolate branco no micro-ondas por 30 segundos. Com o chocolate derretido, faça riscos por cima do rocambole. Decore com as framboesas e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
2. Rabanada
Ingredientes
- 3 pães franceses amanhecidos e cortados em fatias grossas
- 3 ovos
- 3 xícaras de chá de leite
- 4 colheres de sopa de açúcar
- Óleo para fritar
- Açúcar e canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o leite com o açúcar. Em outro, bata os ovos até ficarem homogêneos. Passe as fatias de pão primeiro no leite adoçado, deixando absorver sem encharcar, e depois nos ovos batidos.
Depois, em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite as rabanadas, aos poucos, virando até dourarem dos dois lados. Escorra sobre papel-toalha e, ainda quentes, passe na mistura de açúcar com canela. Sirva em seguida.
3. Pudim de leite condensado
Ingredientes
Calda
- 1 xícara de chá de açúcar
- 100 ml de água
Pudim
- 395 g de leite condensado
- 395 ml de leite
- 3 ovos
Modo de preparo
Calda
Em uma panela, leve o açúcar ao fogo baixo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água com cuidado, mexendo até dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma com furo central, espalhando pelo fundo e pelas laterais. Reserve.
Pudim
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e os ovos até ficar homogêneo. Despeje na forma caramelizada, cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria, no forno preaquecido a 180 °C, por cerca de 1 hora, até firmar. Deixe esfriar, leve à geladeira por algumas horas e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.