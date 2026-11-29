A semana pedirá aos nativos confiança no próprio potencial, abertura para o novo e discernimento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo o tarot, a semana será marcada por transformações, novas oportunidades e conquistas importantes. As cartas indicam que o período será favorável para alguns signos tomarem decisões e fortalecer relacionamentos, enquanto outros precisarão de criatividade e iniciativa para tirar planos do papel. O momento pedirá confiança no próprio potencial, abertura para o novo e discernimento para compreender melhor determinadas situações.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Mago

O ariano terá criatividade, iniciativa e poder de decisão para transformar seus planos em realidade (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

A carta “O Mago” indica uma semana de novas oportunidades e realizações. Você terá criatividade, iniciativa e poder de decisão para transformar seus planos em realidade. Confie no seu potencial e dê o primeiro passo em direção aos seus objetivos.

Touro 6 de Ouros

O taurino terá boas oportunidades e a possibilidade de receber ajuda ou reconhecimento por seus esforços (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

A generosidade e a prosperidade estarão presentes nos próximos dias. A carta “6 de Ouros” anuncia equilíbrio financeiro, boas oportunidades e a possibilidade de receber ajuda ou reconhecimento por seus esforços.

Gêmeos A Estrela

Situações que pareciam difíceis começarão a encontrar soluções na vida do geminiano (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

Uma energia de esperança e renovação iluminará sua semana, conforme a carta “A Estrela”. Situações que pareciam difíceis começarão a encontrar soluções. Confie no futuro, pois novos caminhos podem se abrir.

Câncer Rainha de Copas

A semana do canceriano favorecerá os relacionamentos, os momentos em família e o cuidado emocional (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

Sua sensibilidade e intuição estarão fortalecidas. A carta “Rainha de Copas” mostra que a semana favorecerá os relacionamentos, os momentos em família e o cuidado emocional. Escute seu coração e valorize as pessoas que realmente importam.

Leão 6 de Paus

Os esforços do leonino poderão ser recompensados, trazendo conquistas importantes (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

Vitórias e reconhecimento marcarão os próximos dias, revela a carta “6 de Paus”. Seus esforços poderão ser recompensados, trazendo conquistas importantes. Aproveite essa energia para mostrar seus talentos e acreditar ainda mais em si.

Virgem A Justiça

Questões pendentes poderão encontrar soluções justas na vida do virginiano (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

A carta “A Justiça” indica uma semana de decisões importantes e esclarecimentos. Questões pendentes poderão encontrar soluções justas. Por isso, mantenha a serenidade e procure agir com responsabilidade e equilíbrio.

Libra 2 de Copas

A semana trará aproximações, reconciliações e encontros especiais ao libriano (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

O amor, as amizades e as parcerias estarão favorecidos. A carta “2 de Copas” anuncia aproximações, reconciliações e encontros especiais. Por isso, abra seu coração para conexões verdadeiras e momentos de felicidade.

Escorpião A Morte

Mudanças importantes poderão abrir espaço para experiências muito melhores na vida do escorpiano (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

Uma fase de transformação e renovação se aproxima, conforme a carta “A Morte”. Será o momento de deixar para trás aquilo que já não contribui para seu crescimento. Mudanças importantes poderão abrir espaço para experiências muito melhores.

Sagitário Roda da Fortuna

Uma mudança positiva poderá movimentar a vida profissional do sagitariano (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

O destino poderá trazer surpresas e oportunidades inesperadas. Segundo a carta “Roda da Fortuna”, uma mudança positiva poderá movimentar sua vida profissional, financeira ou pessoal. Por isso, esteja preparado(a) para aproveitar as possibilidades que surgirem.

Capricórnio Rei de Ouros

A semana favorecerá decisões financeiras, projetos profissionais e conquistas materiais ao capricorniano (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

Estabilidade, segurança e prosperidade estarão em destaque. A carta “Rei de Ouros” mostra que a semana favorecerá decisões financeiras, projetos profissionais e conquistas materiais. Sua dedicação poderá trazer resultados concretos.

Aquário O Louco

Uma oportunidade inesperada poderá marcar o início de uma fase especial na vida do aquariano (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

Novos caminhos e experiências estão à sua espera. A carta “O Louco” convida você a sair da rotina, explorar possibilidades e confiar mais na vida. Uma oportunidade inesperada poderá marcar o início de uma fase especial.

Peixes A Sacerdotisa

A semana favorecerá a meditação, o autoconhecimento e a compreensão do pisciano sobre situações que antes pareciam confusas (Imagem: knstartstudio | Shutterstock)

Sua espiritualidade e percepção estarão especialmente aguçadas. Segundo a carta “A Sacerdotisa”, a semana favorecerá a meditação, o autoconhecimento e a compreensão de situações que antes pareciam confusas. Confie na sua sabedoria interior e permita que sua intuição indique o caminho.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.