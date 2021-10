Em novo pronunciamento nesta terça, Zuckerberg defende o Facebook e questiona ataques

RN Ronayre Nunes

O longo desabafo de Zuckerberg foi postado no próprio perfil do Facebook - (crédito: Mandel Ngan/AFP - 23/10/19 )

Após a queda da gigante Facebook (e das “irmãs” Instagram e WhatsApp), o próprio dono da empresa, Mark Zuckerberg, foi a público defender a plataforma. Esta não foi a primeira vez que o empresário fala sobre o problema, mas dessa vez o homem foi mais longe e também comentou sobre as acusações de Frances Haugen no senado norte-americano. A ex-funcionária denunciou atos ilegais do Facebook, como por exemplo, de saber que os produtos são usados na plataforma para facilitar o tráfico humano e também recrutar pessoas para cartel de drogas.



O longo desabafo de Zuckerberg foi postado no próprio perfil do Facebook. Ele fez uma breve reflexão sobre a queda do serviço na última segunda-feira (5/10), afirmou que a preocupação não é em relação ao “quanto de dinheiro que perdemos, mas o que nosso serviço significa para as pessoas e o quanto elas dependem da gente”. Após isso, o bilionário partiu para o ataque contra o depoimento de Frances. Zuckerberg pontuou que a cobertura das acusações pela imprensa é injusta, já que “não reflete a empresa que conhecemos”. Em seguida, ele afirma que o Facebook se “preocupa com segurança, bem-estar e saúde mental”.

Zuckerberg também defende que as acusações contra a plataforma “não fazem qualquer sentido” e dispara, entre outras perguntas, de forma direta: “Se a gente não quisesse lutar contra conteúdo danoso (dentro do Facebook), por que contrataríamos tantas pessoas para tentar resolver o problema, mais do que qualquer outra empresa neste meio?”.

Leia o comunicado na íntegra abaixo:

Olá a todos: já passou uma semana e queria compartilhar algumas ideias com todos vocês.

Primeiro, o SEV que desligou todos os nossos serviços ontem foi a pior queda que tivemos em anos. Passamos as últimas 24 horas avaliando como podemos fortalecer nossos sistemas contra esse tipo de falha. Esse também foi um lembrete de quanto nosso trabalho é importante para as pessoas. A preocupação mais profunda com uma interrupção como essa não é (sobre) quantas pessoas mudam para serviços da concorrência ou quanto dinheiro perdemos, mas o que isso significa para as pessoas que dependem de nossos serviços para se comunicar com seus entes queridos, administrar seus negócios ou apoiar suas comunidades.

Em segundo lugar, agora que o testemunho (de Frances) de hoje acabou, gostaria de refletir sobre o debate público em que estamos. Tenho certeza de que muitos de vocês acharam a cobertura recente difícil de ler porque ela simplesmente não reflete a empresa que conhecemos. Nos preocupamos profundamente com questões como segurança, bem-estar e saúde mental. É difícil ver uma cobertura que deturpe nosso trabalho e nossos motivos. No nível mais básico, acho que a maioria de nós simplesmente não reconhece a falsa imagem da empresa que conhecemos.

Muitas das afirmações não fazem sentido. Se quiséssemos ignorar a pesquisa (apontada por Frances), por que criaríamos um programa de pesquisa líder do setor para entender essas questões importantes, em primeiro lugar? Se não nos importássemos com o combate a conteúdo prejudicial, por que empregaríamos muito mais pessoas dedicadas a isso do que qualquer outra empresa em nosso espaço — mesmo algumas maiores do que nós? Se quiséssemos ocultar nossos resultados, por que teríamos estabelecido um padrão líder do setor para transparência e relatórios sobre o que estamos fazendo? E se a mídia social foi tão responsável por polarizar a sociedade como algumas pessoas afirmam, então por que estamos vendo o aumento da polarização nos Estados Unidos enquanto permanece estável ou declina em muitos países com o uso pesado da mídia social ao redor do mundo?

No centro dessas acusações está a ideia de que priorizamos o lucro em vez da segurança e do bem-estar. Isso simplesmente não é verdade. Por exemplo, um movimento que foi questionado foi quando introduzimos a alteração de Interações Sociais Significativas no Feed de notícias. Essa mudança mostrou menos vídeos virais e mais conteúdo de amigos e familiares — o que fizemos sabendo que isso significaria que as pessoas gastariam menos tempo no Facebook, mas a pesquisa sugeriu que era a coisa certa para o bem-estar das pessoas. Isso é algo que uma empresa focada em lucros em vez de pessoas faria?



O argumento de que promovemos deliberadamente conteúdo que deixa as pessoas irritadas somente pelo lucro é profundamente ilógico. Ganhamos dinheiro com anúncios, e os anunciantes sempre nos dizem que não querem seus anúncios ao lado de conteúdo prejudicial ou irritante. E não conheço nenhuma empresa de tecnologia que se proponha a construir produtos que deixem as pessoas irritadas ou deprimidas. Os incentivos morais, de negócios e de produtos apontam todos na direção oposta.

Mas de tudo o que é publicado, estou particularmente focado nas questões levantadas sobre nosso trabalho com crianças. Passei muito tempo refletindo sobre os tipos de experiências que quero que meus filhos e outras pessoas tenham on-line, e é muito importante para mim que tudo o que construímos seja seguro e bom para as crianças.

A realidade é que os jovens usam a tecnologia. Pense em quantas crianças em idade escolar têm telefones. Em vez de ignorar isso, as empresas de tecnologia devem construir experiências que atendam às suas necessidades, ao mesmo tempo que as mantêm seguras. Estamos profundamente empenhados em fazer um trabalho líder do setor nesta área. Um bom exemplo desse trabalho é o Messenger Kids, amplamente reconhecido como melhor e mais seguro do que as alternativas.

Também trabalhamos para trazer esse tipo de experiência apropriada para a idade com o controle dos pais também para o Instagram. Mas, dadas todas as dúvidas sobre se isso seria realmente melhor para as crianças, pausamos esse projeto para dedicar mais tempo ao envolvimento com especialistas e garantir que tudo o que fizermos seja útil.

Como muitos de vocês, achei difícil ler a caracterização errônea da pesquisa sobre como o Instagram afeta os jovens.

Como escrevemos em nossa postagem da redação explicando isso: "A pesquisa realmente demonstrou que muitos adolescentes sentiam que usar o Instagram os ajuda quando estão lutando com os tipos de momentos difíceis e problemas que os adolescentes sempre enfrentaram. Na verdade, em 11 das 12 áreas do slide referenciadas pelo Journal (of Wall Street) — incluindo áreas sérias como solidão, ansiedade, tristeza e problemas alimentares — mais adolescentes que disseram ter lutado contra esse problema também disseram que o Instagram tornou aqueles tempos difíceis melhores, em vez de piores.”

Mas quando se trata da saúde ou do bem-estar dos jovens, todas as experiências negativas são importantes. É extremamente triste pensar em um jovem em um momento de angústia que, em vez de ser consolado, tem sua experiência ainda pior. Trabalhamos durante anos em esforços líderes do setor para ajudar as pessoas nesses momentos e estou orgulhoso do trabalho que realizamos. Usamos constantemente nossa pesquisa para aprimorar ainda mais esse trabalho.

Semelhante ao equilíbrio de outras questões sociais, não acredito que as empresas privadas devam tomar todas as decisões por conta própria. É por isso que há vários anos defendemos regulamentações atualizadas da Internet. Eu testemunhei várias vezes no Congresso e pedi a eles que atualizassem esses regulamentos. Escrevi artigos de opinião descrevendo as áreas de regulamentação que consideramos mais importantes relacionadas a eleições, conteúdo prejudicial, privacidade e concorrência.

Estamos empenhados em fazer o melhor trabalho possível, mas em algum nível, o órgão certo para avaliar as compensações entre as equidades sociais é nosso Congresso eleito democraticamente. Por exemplo, qual é a idade certa para os adolescentes poderem usar os serviços da Internet? Como os serviços de Internet devem verificar a idade das pessoas? E como as empresas devem equilibrar a privacidade dos adolescentes e, ao mesmo tempo, dar aos pais visibilidade de suas atividades?

Se vamos ter uma conversa informada (no sentido de “com muito conhecimento”) sobre os efeitos das mídias sociais sobre os jovens, é importante começar com uma imagem completa. Estamos comprometidos em fazer mais pesquisas nós mesmos e em disponibilizar mais pesquisas ao público.

Dito isso, estou preocupado com os incentivos que estão sendo definidos aqui. Temos um programa de pesquisa líder do setor para que possamos identificar questões importantes e trabalhar nelas. É desanimador ver esse trabalho fora do contexto e usado para construir uma falsa narrativa com a qual não nos importamos. Se atacarmos organizações que se esforçam para estudar seu impacto no mundo, estamos efetivamente transmitindo a mensagem de que é mais seguro não olhar para nada, caso você encontre algo que possa ser usado contra você. Essa é a conclusão que outras empresas parecem ter chegado, e acho que isso leva a um lugar que seria muito pior para a sociedade. Mesmo que seja mais fácil seguir esse caminho, vamos continuar fazendo pesquisas porque é a coisa certa a fazer.

Sei que é frustrante ver o bom trabalho que fazemos ser mal caracterizado, especialmente para aqueles de vocês que estão fazendo contribuições importantes em segurança, integridade, pesquisa e produto. Mas acredito que, a longo prazo, se continuarmos tentando fazer o que é certo e proporcionando experiências que melhorem a vida das pessoas, será melhor para nossa comunidade e nossos negócios. Pedi aos líderes de toda a empresa que fizessem um mergulho profundo em nosso trabalho em muitas áreas nos próximos dias, para que você pudesse ver tudo o que estamos fazendo para chegar lá.

Quando reflito sobre nosso trabalho, penso sobre o impacto real que temos no mundo — as pessoas que agora podem ficar em contato com seus entes queridos, criar oportunidades de se sustentar e encontrar uma comunidade. É por isso que bilhões de pessoas amam nossos produtos. Tenho orgulho de tudo o que fazemos para continuar construindo os melhores produtos sociais do mundo e grato a todos vocês pelo trabalho que realizam aqui todos os dias.