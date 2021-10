Aos poucos, WhatsApp, Facebook e Instagram voltam a funcionar em alguns dispositivos

RN Ronayre Nunes

Nas redes sociais, internautas comemoram o retorno do WhatsApp - (crédito: AFP / Lionel BONAVENTURE)

Após várias horas fora do ar, os aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram começaram a voltar a funcionar em alguns dispositivos móveis. Por aparelhos desktop, a conexão do site de mensagens instantâneas ainda não se conecta com celular, porém, pelo telefone móvel, as mensagens já chegam. O início desta normalização ocorreu por volta das 18h50, mas os aplicativos ainda apresentam instabilidade.



Nas redes sociais, internautas comemoram o retorno dos aplicativos.

???? O COMEBACK DO ANO! WhatsApp e Instagram estão voltando aos poucos para alguns usuários. pic.twitter.com/0hGc5XrnpE — PopZone (@PopZonebr) October 4, 2021

O Whatsapp voltou, e aí caiu, e voltou de novo, mas aí caiu, e voltou de novo, mas aí caiu, e aí voltou né, só que caiu, e voltou de novo, mas aí caiu. pic.twitter.com/s1q3czTCf0 — Garota Ciúme (@GarotaCiume) October 4, 2021

???? VOLTOU! WhatsApp, Instagram e Facebook estão de volta. Os aplicativos ainda apresentam algumas falhas em alguns dispositivos. Fim da tour. — UpdateChart (@updatechartuc) October 4, 2021

Por volta das 19h, o CTO do Facebook, Mike Schroepfer, publicou uma atualização sobre as falhas nos aplicativos da empresa. “Nossas sinceras desculpas a todos os afetados pela interrupção dos serviços do Facebook neste momento. Estamos passando por problemas em nossas redes e nossos times estão trabalhando para resolver essa situação o mais rápido possível”, disse.



Problemas ao longo do dia

Três das redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros ficaram fora do ar. Usuários do WhatsApp, Facebook e do Instagram reclamam que os aplicativos pararam de funcionar no começo da tarde desta segunda-feira (4/10). No WhatsApp, por exemplo, nenhuma mensagem era enviada.

No Instagram, o problema se repetiu. Muitas reclamações indicam que além do feed não atualizar com novas postagens. O site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrava um pico de queixas por volta das 12h50.

O Facebook informou, por meio da assessoria de imprensa, que está ciente do problema e que está trabalhando para resolver a questão. Andy Stone, executivo de comunicações do Facebook, utilizou o Twitter para se pronunciar. "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", escreveu.