Atendimento na UBS 2 da Estrutural será interrompido para manutenção

Moradores da Cidade Estrutural e do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) devem ficar atentos. A partir desta quarta-feira (19/7), a Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 da região será fechada temporariamente — com prazo de 120 dias — por conta de uma manutenção para reforçar a estrutura do prédio.

De acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF), durante o período de intervenções, os serviços à comunidade serão prestados nos seguintes locais: UBS 1 e Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) e Estrutural.

Enquanto o espaço físico da UBS 2 estiver em revitalização, a maior parte dos atendimentos ocorrerá na administração da região administrativa, ficando os serviços de vacinação e de farmácia disponíveis na UBS 1, ainda segundo a SES-DF.

Além disso, a UBS 1 oferecerá os atendimentos odontológicos aos pacientes remanejados. A distância entre as duas unidades de saúde é de, aproximadamente, 300 metros. Por meio do portal InfoSaúde-DF é possível pesquisar a localização das UBSs.

Confira como ficarão os atendimentos durante a manutenção da UBS 2:

UBS 1 SCIA/Estrutural (Atenderá vacinação, farmácia e odontologia da UBS 2)

Endereço: Área Especial 2 – Setor Central

Horário: 7h às 18h

Administração Regional SCIA/Estrutural (Demais atendimentos da UBS 2)

Endereço: Área Especial 5 – Setor Central

Horário: 7h às 18h



