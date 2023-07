Mudança na logo do Twitter rende memes entre usuários da rede

Logotipo X no edifício sede do Twitter, nos Estados Unidos - (crédito: Twiiter/ @elonmusk/ reprodução )

Prometeu e cumpriu! O empresário Elon Musk alterou a marca do Twitter nesta segunda-feira (24/7). A logo, que antes era o famoso passarinho azul, agora passou a ser um X.

O passarinho faz parte da logo da rede social há 17 anos. Durante esse tempo, a marca passou por diversas mudanças, sendo a última em 2012. Na época, o ex-diretor criativo da companhia, Doug Bowman, disse que “o Twitter é o pássaro, o pássaro é o Twitter”.

Diante da alteração, os internautas não perdoaram e fizeram diversos memes. Alguns chegaram, inclusive, a comparar o X com a logo da Caixa. Confira:



