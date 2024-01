WhatsApp libera novos recursos para os canais de transmissão; entenda

Os Canais do WhatsApp foram lançados em 2023 e permitem que pessoas e empresas criem uma via de comunicação com um público - (crédito: DENIS CHARLET) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp liberou, nesta quarta-feira (17/1), quatro novos recursos para os canais de transmissão. A novidade é a liberação de compartilhamento de mensagens de voz, enquetes e status, além de poder incluir mais pessoas como administradoras dos canais.

Os Canais do WhatsApp foram lançados em 2023 e permitem que pessoas e empresas criem uma via de comunicação com um público. Por exemplo, fãs de futebol podem criar um canal para enviar notícias do esporte ou uma empresa pode usar o recurso para passar informações sobre seus serviços.

As novas funções serão liberadas gradualmente aos usuários. Agora, os administradores podem compartilhar mensagens de voz nos canais, enquetes para os seguidores responderem e compartilhar atualizações de um canal no seu status. Basta manter a atualização que quer pressionada, selecionar “encaminhar” e depois, “meu status”.

O dono do canal também poderá convidar qualquer um de seus contatos ou seguidores para se tornar administrador. Será possível ter até 16 administradores para ajudar a gerenciar as informações do Canal, criar, editar e excluir atualizações.