Bill Gates explica mudanças nas profissões com a inteligência artificial

Com o avanço das novas tecnologias ano a ano, as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) mostram que chegaram para ficar e indicam forte mudança no mercado de trabalho. Em entrevista concedida à CNN dos EUA na terça-feira (16/1), o fundador da Microsoft, Bill Gates, declarou estar otimista em relação à forma como a tecnologia vai influenciar o futuro e destacou as oportunidades que podem surgir nos próximos cinco anos graças à inteligência artificial.

Recentemente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou uma pesquisa em que 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pela ascensão da IA, trazendo receio de que a tecnologia possa eliminar milhões de empregos. Ao analisar o dado, Bill Gates pontuou que não discorda da informação, mas chamou atenção para o aspecto positivo da ferramenta, que pode trazer oportunidades para o mercado de trabalho.

“Como tínhamos (com) a produtividade agrícola em 1900, as pessoas pensavam: ‘Ei, o que as pessoas vão fazer?’ Na verdade, muitas coisas novas, muitas categorias de trabalho foram criadas e estamos muito melhor do que quando todo mundo fazia trabalho agrícola”, disse Bill Gates em entrevista para a CNN.

O magnata acredita que a tecnologia em questão possa tornar o dia a dia mais fácil e pontuou que profissões atuais podem se beneficiar desta ferramenta em um prazo de cinco anos. Como exemplo, Gates usou a medicina, destacando que os profissionais podem ser mais eficientes se tiverem uma IA que contribua para a parte burocrática do trabalho.

Bill Gates ressaltou ainda que a implementação da tecnologia é simples, uma vez que “não precisa de muito hardware novo”. “Podemos utilizar pelo telefone ou PC por meio da conexão à internet que já existe.”

O acionista da Microsoft, empresa de tecnologia que tem parceria com a OpenAI, dona do ChatGPT, demonstrou entusiasmo ao falar da plataforma. “Dá conselhos de saúde, ajuda a escrever um código, apoia em chamadas de suporte técnico”, destacou, ressaltando ainda que a IA pode diminuir algumas das necessidades de países mais pobres: “Afinal, a escassez de professores e médicos é mais aguda em África do que no Ocidente”.

Em relação ao ChatGPT 4.0, Gates comentou que as melhorias foram “dramáticas” porque ele pode “essencialmente ler e escrever”, portanto, é “quase como ter um colarinho branco para ser tutor, para dar conselhos de saúde, para ajudar a escrever código, para ajuda com chamadas de suporte técnico.”