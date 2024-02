WhatsApp lança novas funções de formatação de mensagens; saiba como usar

O WhatsApp lançou novas funções, nesta quarta-feira (21/2), com a chegada de novos recursos de formatação de mensagens. O aplicativo vai permitir destacar ideias com listas numeradas, marcadores, citações em bloco e o compartilhamento de códigos de programação com a formatação ideal.

As opções se juntam as já disponíveis como negrito, itálico, tachado e monoespaçado.

“Além de ajudar a economizar tempo, as funções também ajudam os usuários a se comunicarem de maneira mais eficaz“, diz a empresa no comunicado.

Lista de itens: Inicie cada linha com “-” e um espaço para criar uma lista com marcadores.

Lista numerada: Inicie cada linha com um número seguido de “.” e um espaço para criar uma lista numerada.

Citação de bloco: Inicie cada linha com “>” e um espaço para destacar um trecho de texto como citação.

Código embutido: Inicie e finalize o código com “`” para formatação adequada.

Negrito: asterisco “*” antes e depois do trecho.

Tachado: til “~” antes e depois do trecho para enviar mensagem com um trecho riscado.

Todas as opções estão disponíveis para todos os usuários do WhatsApp no Android, no iOS, na Web e no Mac, incluindo administradores de canais.