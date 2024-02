WhatsApp: Acesse o canal do Correio e receba notícias no seu celular

O Correio Braziliense agora tem um canal verificado para enviar as principais notícias do DF, do Brasil e do mundo direto para o seu celular. Basta pesquisar pelo nome do jornal no campo de canais ou atualizações do seu aplicativo que a lista de notícias com curadoria dos nossos jornalistas aparecerá na tela. Clique em seguir, no canto direito superior da tela, e pronto! Você será mais um de nossos assinantes no WhatsApp.

Lembre-se de, quando acessar o canal, clicar também no botão de ativar as notificações, clicando no ícone de sino (em celulares iOS) ou clicando nos três pontinhos e em seguida em dados do canal (em celulares Android).

Veja o tutorial de como assinar o Canal do Correio:

Também é possível acessar diretamento pelo link do canal, seguindo o passo a passo abaixo: