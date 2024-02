A partir de R$ 1.599, o Realme C67 chega com novo design e câmera de 108 MP

São Paulo* — O Realme C67 foi lançado nesta quarta-feira (21/2) e já pode ser comprado pelos consumidores brasileiros. O modelo é o novo representante da C Series, destaque de vendas da marca. O smartphone combina uma câmera de 108 MP com o chipset Snapdragron 685, produzido com tecnologia de alto poder de desempenho.

O conjunto de lentes do celular entrega zoom de 3x e o celular suporta saída direta de imagens no modo de 108 MP. A tecnologia também utiliza 12 milhões de pixels no centro do sensor para a captura de fotos sem a perda de resolução. O smartphone está disponível em duas cores: Sunny Oasis (verde) e Black Rock (preto), ambas inspiradas na natureza. A espessura do celular é ultrafina, com apenas 7,59mm, e o espaço de tela é de 91,4%.

Recordes da empresa no mercado

A Realme está no mercado desde 2018. No Brasil, a marca começou a ser vendida há apenas três anos. Durante esse período, a empresa já alcançou 200 milhões de aparelhos produzidos no mundo. Desse total, cerca de 100 milhões de unidades são da C Series, a principal série de produtos da Realme.

A marca também conquistou o top 5 entre as maiores empresas de smartphone em vendas no mercado brasileiro. “Em 2024, começamos um período de maturidade. Para este ano, entendemos que já conquistamos mercado suficiente para conseguir uma estrutura capaz de bater de frente com marcas tradicionais e os concorrentes que tem o perfil parecido com o nosso”, afirma Amauri Vargas, gerente de comunicação da empresa.

“É um produto de uma forma bastante ousada com as características líderes no segmento e que antes estavam restritas a um público que podia pagar muito mais. No realme C67, temos um processador ultra-avançado, que vai proporcionar um smartphone ao consumidor que não vai travar e vai durar bastante tempo”, completa.

Venda

O aparelho pode ser encontrado nas lojas oficiais da Realme no Mercado Livre, Shopee e Amazon. O smartphone também pode ser adquirido em uma das lojas físicas da marca no país, localizadas em São Paulo, no shopping Vitrine Iguatemy, Plaza Shoppinh Carapicuíba e Raposo Shopping.

Confira as versões e os valores:

8GB + 256GB à venda por R$ 1.999;

8GB + 128GB à venda por R$ 1.799;

6GB + 128GB à venda por R$ 1.599.

*A repórter viajou a convite da empresa