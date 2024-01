Samsung lança Galaxy A05s, A15 LTE, A15 5G e A25 5G; veja valores

A Samsung anunciou nesta quarta-feira (24/1) o lançamento dos smartphones Galaxy A05s, A15 LTE, A15 5G e A25 5G para o mercado brasileiro. Os novos modelos foram apresentados no comércio internacional em dezembro de 2023.



Os celulares da linha Galaxy A podem ser adquiridos a partir de R$ 999. A empresa oferece quatro anos de atualizações do sistema operacional e cinco anos de atualizações de segurança — Apenas o Galaxy A05s terá somente dois anos de atualização de SO e quatro de atualizações de segurança.

Galaxy A05s



O modelo mais simples, mas que aposta em um processador um pouco superior a versão A05, a novidade é a memória RAM de 6GB e armazenamento interno de 128GB. Além disso, o aparelho tem destaque com câmera tripla como modo de alta resolução. O celular tem um custo de R$ 999.



Galaxy A15 LTE e Galaxy A15 5G



Outros integrantes da família garantem uma tela de 6,5 polegadas, com armazenamento interno de 128GB ou 256GB. Também possuem câmera tripla com lente principal de 50 MP, prometendo alta qualidade, resolução e variação de ângulos. Enquanto o Galaxy A15 5G tem o processador MediaTek Dimensity 6100 plus, a versão do LTE possui Hellio G99. Compatível com a nova rede 5G. Valores variáveis entre R$ 1.399 a R$ 1.699.



Galaxy A25 5G



O aparelho chega ostentando o conjunto de câmera tripla, com uma macro — para capturar detalhes; Ultra Wide — para imagens panorâmicas; e a principal com estabilizador óptico de imagem para fotos e vídeos mais precisos. Além de garantir uma tela de 6,5 polegadas, também oferece taxa de atualização de 120Hz. Com a nova versão, também é possível remover itens das imagens. O celular é compatível com a nova rede 5G. Valor varia de R$ 2.099 a R$ 2.299.