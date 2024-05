Android terá função que bloqueia celular caso o objeto seja arrancado de mão

Durante o Google I/O, evento voltado para desenvolvedores, a Google anunciou que vai liberar um recurso para o Android que funciona como uma espécie de "modo ladrão". A nova função tem como intuito combater roubos de celulares ao bloquear automaticamente a tela do dispositivo quando identificar que o aparelho foi arrancado abruptamente da mão do usuário.

Batizada de "Theft detection lock" ("bloqueio de detecção de roubo"), o recurso estará disponível até o final de 2024 para aparelhos smartphones a partir do Android 10. "Esse recurso usa a inteligência artificial do Google para detectar se alguém arranca seu telefone de sua mão e tenta correr, andar de bicicleta ou ir embora", explica a empresa.



A introdução do "Theft detection lock" surge como uma resposta à crescente preocupação com a segurança dos dispositivos móveis, especialmente em áreas urbanas com altos índices de criminalidade. Em São Paulo, por exemplo, ataques da chamada "gangue da bicicleta", onde criminosos em bicicletas roubam celulares de pedestres distraídos, têm se tornado cada vez mais frequentes na região central da cidade.



Além do "Theft detection lock", o Google anunciou outras medidas para dificultar o uso de smartphones roubados. A tela do dispositivo será bloqueada automaticamente após múltiplas tentativas de autenticação sem sucesso, e o acesso aos conteúdos do celular será impedido caso o criminoso tente desconectar o aparelho repetidamente. A expectativa é que essas funcionalidades possam ajudar a reduzir a incidência de roubos de celulares.