Elon Musk oficializa domínio 'X.com'

O bilionário americano Elon Musk anunciou nesta sexta-feira na rede social X que "todos os sistemas básicos" de sua plataforma, antigo Twitter, estão "agora ativos" sob o domínio "X.com", oficializando sua nova identidade.

O logotipo X preto e branco aparecia desde o final de julho ao se conectar à rede social, mas seu domínio continuava sendo "Twitter.com".

X.com era o nome do banco digital fundado por Elon Musk em 1999, que mais tarde se tornou o serviço de pagamentos online PayPal.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr