Ozempic pode ter relação com raros casos de cegueira, segundo estudo

Um estudo publicado na revista JAMA Ophthalmology na última quarta-feira (3) sugere que a semaglutida — conhecida pelas marcas Wegovy e Ozempic — pode aumentar os riscos de uma rara lesão do nervo óptico que leva a uma cegueira repentina e incurável.

De acordo com o material, pessoas com diabetes em uso de semaglutida têm quatro vezes mais probabilidade de serem diagnosticadas com essa doença rara, chamada de neuropatia óptica isquêmica.

Nesse distúrbio, as artérias que fornecem sangue ao nervo óptico no olho ficam bloqueadas. A condição pode levar à perda da visão devido ao nervo óptico ser privado de oxigênio e danificado.

O problema é que, pelo menos por enquanto, a medicina não encontrou um tratamento eficaz para essa condição, que afeta 10 em cada 100 mil pessoas.

Pacientes com lesão do nervo óptico

Os pesquisadores de Harvard observaram dados de 16.827 pacientes no hospital universitário Mass Eye and Ear. Desses, 710 tinham diabetes tipo 2, e 194 faziam tratamento com semaglutida.

Os pesquisadores descobriram que, ao longo de três anos, 8,9% dessas pessoas que tomaram semaglutida apresentaram a neuropatia óptica isquêmica, em comparação com 1,8% que tomaram os outros medicamentos.

O estudo também descobriu que pessoas com sobrepeso ou obesas que receberam prescrição de semaglutida tinham mais de sete vezes mais probabilidade do que aquelas que tomavam outros tipos de medicamentos, uma vez que, ao longo de três anos, 6,7% desse público teve a lesão, em comparação com 0,8% que estavam tomando outros medicamentos.

Isso quer dizer que você vai ficar cego se tomar Ozempic? Não. Os próprios pesquisadores reconhecem a importância de estudar mais sobre o medicamento em uma população maior, para entender mais sobre essa possível relação.

De qualquer forma, é uma informação que pode ser importante, principalmente para que os médicos considerem essa possibilidade durante a prescrição para pacientes que tenham outros problemas conhecidos do nervo óptico, como glaucoma.

A resposta da Novo Nordisk

Em comunicado à imprensa, a Novo Nordisk (fabricante do Ozempic) diz o seguinte:

A segurança do paciente é uma prioridade máxima para a Novo Nordisk, e levamos muito a sério todos os relatos sobre eventos adversos decorrentes do uso de nossos medicamentos. A neuropatia óptica isquêmica não está listada como uma reação adversa medicamentosa conhecida no resumo das características do produto para as formulações comercializadas de semaglutida (Ozempic e Rybelsus para diabetes tipo 2 e Wegovy para controle de peso) de acordo com os rótulos aprovados.

Um ponto que se deve levar em consideração é que pacientes com diabetes sempre tiveram um risco maior de desenvolver problemas de visão, devido às complicações que a doença pode causar nos vasos sanguíneos e nos nervos dos olhos. Isso só mostra a necessidade de estudar mais a fundo essa possível relação do Ozempic com os casos raros de cegueira.

Fonte: JAMA Ophthalmology, Reuters