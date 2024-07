Robôs mínimos astutos como os insetos

Inspirados nos movimentos precisos e exatos dos pequenos insetos, como as formigas, que caminham em várias direções e, depois retornam para seu lugar de origem, pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Delft (TU Delft), na Holanda, desenvolveram pequenos robôs, de 56 gramas, o drone Bitcraze Crazyflie Brushless. O desafio agora é estabelecer mais autonomia para eles com disponibilidade de memória e de carga - por enquanto esses três aspectos estão bastante limitados.

O artigo sobre o avanço da pesquisa foi publicado na Science Robotics. “Drones são particularmente desafiadores, pois só podem carregar poucos sensores e pouca capacidade de processamento ao voar. Mas isso também significa que será mais fácil implementar nosso método em robôs que suportam maiores cargas”, diz Guido de Croon, coautor do estudo.

Para estudar alternativas aos desafios, os cientistas montaram uma arena de voo em que avaliaram a capacidade do robô de percorrer dois caminhos corretamente. O drone equipado com uma câmera completou a ida com odometria (a técnica usada para medir a distância percorrida) baseada em navegação inercial. Na técnica, são instalados instrumentos (giroscópio e acelerômetro) no veículo que registram movimentos de deslocamento instantâneo, rotação e orientação geográfica magnética. As informações de aceleração e tempo são convertidas em dados de deslocamento por meio de cálculos.

“Esse processamento deteriora a precisão das estimativas de movimento, tendendo a aumentar a distância percorrida considerada. Para que forneçam informações de odometria mais úteis, os instrumentos de navegação inercial de drones precisam ser combinados com demais sistemas de registro de trajetória de navegação”, relata Paulo Roberto Kurka, pesquisador do Departamento de Sistemas Integrados, da Faculdade de Engenharia Mecânica Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Os pesquisadores programaram o drone para estacionar em pontos-chave do percurso e fotografar o ambiente. Durante a volta, as imagens funcionam como marcos (nós) para calibrar a navegação odométrica: são áreas limite a partir de onde a odometria pode gerar erros de percurso. O robô é programado para fazer a comparação da paisagem atual com os arquivos da ida. Assim, orienta-se e ajusta o ângulo de pose para o próximo trecho de navegação odométrica.

“Você pode se imaginar fechando os olhos e acompanhando onde está enquanto caminha. Quanto mais passos der de olhos fechados, menos certeza terá de onde está e talvez queira espiar para saber. É exatamente o que propomos com os instantâneos”, resume de Croon. O modelo foi inspirado pelo deslocamento tátil de formigas, que contam seus passos a partir da base, e em abelhas, que fazem reconhecimento de elementos visuais em rotas.

Menos é mais

O posicionamento estratégico de marcos fotográficos não é o único recurso dos cientistas da TU Delft para poupar espaço de memória. O formato de armazenamento é extremamente compacto, de modo a preservar apenas características das regiões onde a transição de cores ou formas é mais intensa em cada imagem. No final, os instantâneos em preto e branco têm um aspecto pouco discernível para olhos humanos, mas é o suficiente para o processamento do robô encontrar seu caminho.

A aposta é na economia em processamento para navegação de modo a deixar mais espaço para outras ferramentas, como armazenamento de informações de estoque em uma indústria ou da saúde de plantas em uma estufa.

Para efeito de comparação, um robô aspirador doméstico utiliza um mecanismo que realiza mais cálculos e utiliza mais espaço, porque faz o mapeamento completo de uma da área a ser limpa (SLAM) e não precisa de mais memória para outras atividades. Assim, a técnica dos pesquisadores de Delft poderia ser comparada a um atalho tecnológico para desenvolver pequenos robôs independentes.

“O robô trabalha com limitações muito grandes e pode ser impreciso na fase de desenvolvimento em que se encontra”, comenta Flávio Vidal, pesquisador do departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília (UnB). Ele reforça que a técnica tem um princípio simples, não o de processamento mais avançado, o que permite apenas a utilização de um caminho subótimo.

Vidal também ressalta que a pouca disponibilidade de bateria do drone pode ser um limitador de autonomia. De Croon confirma que tornar o modelo mais robusto e viabilizar diferentes rotas para o retorno são melhorias em que a equipe tem interesse, ajustes que devem levar em conta a energia disponível. Ainda assim, o robô é capaz de completar duas rotas teste, em forma de U (56 m) e S (40 m), realizando ida e volta sem esgotar sua bateria. Apenas com a odometria sem complemento visual, a bateria não suportou o retorno devido ao maior tempo de deslocamento.

Cânion urgano









Áreas onde a propagação de ondas de rádio é similar à de despenhadeiros naturais em virtude da disposição de elementos arquitetônicos e de infraestrutura.

Mil e uma possibilidades

Os especialistas brasileiros estão confiantes de que o uso da tecnologia de miniaturização tem numerosas possibilidades de aplicabilidade. Para eles, os campos são os mais diversos, desde de operações de resgate à indústria petrolífera para o monitoramento de locais de risco e difícil acesso, à indústria bélica e à exploração espacial e à robótica. Há, ainda, a alternativa de aperfeiçoar o sistema dos automóveis elétricos.

Para os pesquisadores, entre as vantagens estão o baixo custo e o grande potencial de pequenos robôs como instrumento de coleta de dados essenciais. Além do porte e armazenamento reduzidos que se beneficiam da técnica proposta.

Flávio de Barros Vidal do Departamento de Ciências da Computação (CIC), da UnB, frisa a relevância da miniaturização para o desenvolvimento da robótica, inclusive no campo da exploração espacial. “Pensando em um ambiente inóspito, o código do robô tem que ser mais enxuto, o uso de energia super econômico. Em missão no espaço não há recursos ilimitados para repor baterias, não tem carregador”.

Paulo Roberto Kurka, pesquisador do Departamento de Sistemas Integrados, da Faculdade de Engenharia Mecânica Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), acrescenta, por exemplo que o GPS permanece um elemento externo ao robô, algo que não proporciona um total autonomia por exigir comunicação remota constante durante o cumprimento da missão.

Kurka também critica no caso aplicação de antenas transmissoras fixas no ambiente de navegação (beacons), alternativa utilizada em automação industrial para rastreamento de produtos e controle de estoque.

