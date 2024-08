Instagram testa perfis no 'estilo TikTok' com fotos e vídeos na vertical

Desde 2022, o Instagram esboça a possibilidade de transformar as grades de fotos e vídeos, com o intuito de fazê-las no formato retangular - (crédito: Divulgação) Agência Estado Agência Estado E-mail

O Instagram está testando uma grande mudança para as páginas de perfil, possivelmente transformando os quadrados das fotos em retângulos. A mudança aproximaria a rede social de um de seus principais rivais, o TikTok. A alteração já foi notada por alguns usuários, segundo o site americano The Verge.

Não se trata da primeira vez em que o Instagram reage à forma do TikTok de fazer as coisas. Um dos maiores exemplos é a criação do Reels, modalidade de vídeos curtos dentro da plataforma que espelha o feed do TikTok, composto apenas por mídias desse tipo.

Desde 2022, o Instagram esboça a possibilidade de transformar as grades de fotos e vídeos, com o intuito de fazê-las no formato retangular. De acordo com um story publicado pelo atual diretor da rede social, Adam Mosseri, "a grande maioria do que hoje é postado no Instagram é vertical". Conforme nota Mosseri, parte significativa do que vai para a plataforma está no formato 4:3 ou 16:9, como Reels e Stories.

Segundo o executivo, cortar essas mídias para que caibam no atual formato de quadrado seria quase "brutal". Assim, afirma, o quadrado seria uma herança da época em que apenas fotos com essa forma poderiam ser publicadas no Instagram, o que não se aplica mais desde o ano de 2015.

A porta-voz da plataforma Christine Pai afirmou, em um comunicado ao The Verge, que se trata de um teste limitado. Desse modo, o feedback da comunidade de usuários pode ter certo impacto no lançamento - ou não - da novidade.

Há relatos de usuários que se dizem insatisfeitos com a novidade. Isso porque, desacostumados com o formato retangular, eles teriam tido suas fotos e vídeos cortados pela nova forma, que é bastante diferente da quadrada. Assim, quem publica suas mídias em formato de paisagem, por exemplo, seria afetado negativamente pela alteração.

Ainda não se sabe se o Instagram tem planos de experimentar e aplicar a mudança de forma definitiva e oficial. Outra opção é a de que a mudança poderá ser apenas uma alternativa a ser escolhida pelos usuários.