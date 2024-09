Cientistas criam gel que auxilia no resfriamento de ambientes

Cientistas da Universidade Rice, no Texas, nos Estados Unidos, e da Universidade de Hong Kong criaram um novo composto, em forma de gel aplicado em vidros, que auxilia no resfriamento de ambientes fechados. O produto não altera a cor exceto deixar meio opaco, de acordo com sensibilidade de flutuações à temperatura. A pesquisa apelidou a criação de janelas inteligentes. O estudo foi publicado na Joule.

A expectativa é que esse material colabore também para a redução de gastos com energia, uma vez que deve levar à diminuição do uso de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. "Janelas inteligentes feitas com esse material podem reduzir significativamente o consumo de energia em edifícios, causando um impacto tangível nos custos de energia e na pegada de carbono", diz Sreehari Saju, coautor do estudo, em nota à imprensa.

Leia também: Cientistas criam câmera que muda a forma como os robôs reagem ao mundo

Liderada pelo engenheiro Pulickel Ajayan, a equipe combinou dois polímeros misturados a um tipo de sal para obter o produto final. À medida que o calor aumenta no local, o material colocado nos vidros fica mais translúcido, o que reduz o calor enquanto preserva a passagem de luz. Outros compostos com características de isolamento semelhantes, os chamados termocrômicos, já existem no mercado, mas possuem menor durabilidade e maior custo.

Além de avaliações experimentais, foram realizadas simulações computacionais para avaliar o desempenho do novo "polímero salgado". Os cientistas examinaram o desempenho simulado em áreas urbanas específicas de diversos locais no mundo para ter noção do impacto potencial de uma implantação em escala. Testes de estabilidade ambiental e durabilidade realizados no Laboratório de Nanomateriais da Universidade RICE demonstraram uma vida útil de até 60 anos e grande potencial de regulação da radiação solar.

"Essas descobertas de pesquisa estabelecem novos padrões na durabilidade e desempenho dos termocrômicos (propriedade de substâncias que mudam de cor com o aquecimento e resfriamento) e, particularmente, em um sistema simples e viável na prática", afirma Pulickel Ajayan, pesquisador-chefe, em comunicado à imprensa. "Nosso trabalho aborda um desafio crítico na arquitetura sustentável, oferecendo uma solução prática e escalável para melhorar a eficiência energética em edifícios."





× Pesquisar