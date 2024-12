Saiba quais os carros mais seguros do Brasil, segundo Latin NCAP

O programa de avaliação de carros para América Latina e Caribe, Latin NCAP, analisou a segurança de veículos comercializados no Brasil. Oito deles, fora das categorias de luxo, conquistaram nota máxima nos testes de resistência e eficácia de materiais, sendo considerados destaque em estabilidade.

As notas dos carros são extraídas de avaliações com veículos reais, que se chocam contra barreiras dos mais diversos tipos. Quanto mais estrelas, melhor o resultado do automóvel no teste de colisão, e maior a proteção para quem estiver dentro dele.

Vale destacar que, apesar de a maioria dos carros de luxo gabaritar a avaliação, não são apenas eles que garantem nota máxima em proteção. A seguir, confira oito modelos não luxuosos que se destacaram nos testes.

Mitsubishi L200 Triton

Mitsubishi L200 Triton (foto: Divulgação/Mitsubishi)

O último veículo a passar pela avaliação do Latin NCAP é a picape Mitsubishi L200 Triton, que demonstrou grande segurança para todos os ocupantes.

A proteção oferecida para adultos foi de 90% e, para crianças, de 91%. Os sistemas de auxílio à segurança reduziram 92% dos impactos das colisões.

As estruturas conseguiram proteger quase todo o corpo do passageiro da frente e do motorista. Nas batidas laterais, a proteção foi ainda maior. No entanto, foi observado efeito rebote no pescoço dos ocupantes em impactos traseiros.

Para crianças, a desaceleração torácica foi maior do que o esperado e gerou preocupação, mas a segurança ainda é grande.

Volkswagen T-Cross

T Cross (foto: Vauxford/Reprodução)

Já o T-Cross, modelo da Volkswagen, oferece 92% de proteção para adultos e 90% para crianças. Os sistemas de auxílio à segurança reduzem 85% dos impactos das colisões.

Do mesmo modo que o L200, o veículo não protege o pescoço integralmente contra o efeito rebote em batidas traseiras e laterais. Nestas últimas, o peito do motorista ficou menos seguro do que o esperado.

Chevrolet Tracker

Os testes da Tracker, da Chevrolet, foram realizados em 2022, e indicaram que o veículo oferece excelente proteção para o passageiro da frente. Para o motorista, porém, o tórax e as pernas ficam expostos.

A proteção para adultos ficou em 91%, para crianças em 92% e os sistemas de auxílio à segurança reduziram 83% dos impactos causados pelas colisões.

Para batidas traseiras, a Tracker se destaca por oferecer proteção para o pescoço, dificultando o efeito rebote.

Volkswagen Novo Virtus

Novo Volkswagen Virtus (foto: Divulgação/VolksWagen)

O teste do Novo Virtus, da VolksWagen, foi realizado em 2022 e pontou 92% de proteção para adultos e crianças e 85% de absorção dos impactos em colisões.

Foi apenas levantada uma preocupação para o tórax do motorista em impactos laterais com um poste, mas o veículo se mostrou eficaz para proteção para o pescoço no rebote.

Volkswagen Nivus

Volkswagen Nivus (foto: Volkswagen/Reprodução)

Para o Nivus, também da VolksWagen, a segurança também ficou em 92% para crianças e adultos e absorveu 85% dos impactos. A proteção foi praticamente a mesma no Novo Virtus, mas com uma leve alteração na segurança superior do motorista em batidas frontais.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos (foto: Volkswagen/Reprodução)

O terceiro carro avaliado da VolksWagen conquistou 90% de proteção para crianças e adultos. Os sistemas de segurança reduziram 85% dos impactos das colisões.

A única ressalva é que, nos impactos laterais contra um poste, foram notados ferimentos leves no peito.

Chevrolet Onix e Onix Plus

Onix Plus (foto: Chevrolet/Reprodução)

A avaliação dos modelos Chevrolet Onix e Onix Plus ocorreu em 2019 e segue critérios anteriores aos atuais. Os dois carros receberam cinco estrelas para passageiros adultos e infantis, porém a proteção para impactos frontais foi preocupante para as pernas tanto do motorista quanto do passageiro.

Em batidas com um poste, a proteção foi considerada fraca para os dois modelos. No entanto, os veículos foram elogiados para a segurança de crianças.

