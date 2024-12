The Game Awards 2024: veja os vencedores e os destaques do evento

O The Game Awards 2024, realizado no dia 12 de dezembro no Peacock Theater, em Los Angeles, consagrou Astro Bot como o grande vencedor da noite. O jogo da Team Asobi, publicado pela Sony, levou o prêmio de Jogo do Ano (GOTY) e venceu em outras três categorias, incluindo Melhor Direção e Melhor Jogo para Família.

Confira os vencedores por categorias:

Vencedores do The Game Awards 2024

Jogo do Ano (GOTY)

Astro Bot – Team Asobi / Sony Interactive Entertainment (Vencedor)

Principais Categorias

Melhor Direção: Astro Bot – Team Asobi / Sony Interactive Entertainment

Melhor Narrativa: Metaphor: ReFantazio – Studio Zero / Sega

Melhor Direção de Arte: Metaphor: ReFantazio – Studio Zero / Sega

Melhor Trilha Sonora: Final Fantasy VII Rebirth – Square Enix

Melhor Atuação: Melina Juergens (Senua) – Senua's Saga: Hellblade II

Destaques por Gênero

Melhor Jogo Independente: Balatro – LocalThunk / Playstack

Melhor RPG: Metaphor: ReFantazio – Studio Zero / Sega

Melhor Jogo de Ação: Black Myth: Wukong – Game Science

Melhor Jogo de Ação/Aventura: Astro Bot – Team Asobi / Sony Interactive Entertainment

Melhor Jogo de Luta: Tekken 8 – Bandai Namco Studios / Arika / Bandai Namco Entertainment

Outros Vencedores

Melhor Jogo em Andamento: Helldivers II – Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment

Melhor Jogo VR/AR: Batman: Arkham Shadow – Camouflaj / Oculus Studios

Melhor Multiplayer: Helldivers II – Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment

Criador de Conteúdo do Ano: Shirley “Skyrim Grandma” Curr

Veja os principais anúncios do evento neste link.