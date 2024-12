Confira os principais anúncios do mundo dos games no The Game Awards 2024

Na noite desta quinta-feira (12/12) aconteceu direto de Los Angeles, a principal premiação do mundo dos games, o The Game Awards 2024 que escolhe os melhores títulos lançados no ano. Além disso, o evento já é conhecido por mostrar quais serão os próximos grandes títulos da indústria, e este ano não foi diferente, entre sequências muito esperadas, franquias ressuscitadas e títulos inéditos, o TGA trouxe muito conteúdo para os jogadores ficarem empolgados para o futuro dos games.

Witcher 4

A saga do “bruxeiro” Geralt de Rivia foi concluída em The Witcher 3, no novo jogo, a tocha de protagonista é passada para Cirilla, a pupila do Lobo Branco. Em um trailer cinematográfico cheio de ação, Witcher 4 mostra Ciri caçando um monstro para evitar um sacrifício. Após finalizar a DLC de Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red está focando todos os seus esforços no novo título inspirado no mundo sombrio de fantasia de Andrzej Sapkowski. O jogo ainda não tem uma data de lançamento confirmada.

Project: Robot

Depois de um hiato de 8 anos no mundo dos games, o lendário diretor de ICO, Shadow of The Colossus e The Last Guardian, Fumito Ueda volta com o Team ICO para um novo título. Sem muitos detalhes e com um trailer futurista e misterioso, Project: Robot foi anunciado com um teaser mostrando um menino fugindo de uma onda negra utilizando a cabeça de um robô gigante. A marca registrada do diretor está presente com sua arquitetura rebuscada e sua atmosfera de grandiosidade. O jogo ainda não tem uma data de lançamento confirmada.

Elden Ring Nightreign

Não satisfeita em concorrer duas vezes com o mesmo jogo na premiação, a From Software busca uma terceira vez no TGA com o anúncio inédito de Elden Ring Nightreign. O jogo será um multiplayer cooperativo focado em sobrevivência que contará com oito personagens fixos em um mapa mutável chamado Limveld. O jogo chegará ainda em 2025, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X.

Okami 2

Depois de 10 anos de espera, Amaterasu a loba deusa do sol finalmente vai ganhar a tão esperada continuação pelos fãs, Okami 2, teve uma apresentação emocionante no evento com a trilha original do primeiro jogo, além de anunciar que Hideki Kamiya vai retornar ao posto de diretor. O jogo ainda não tem uma data de lançamento confirmada.

Virtua Fighter

Conhecido por ser o primeiro jogo de luta em 3D da história, desenvolvido pela Sega, Virtua Fighter vai voltar com tudo para competir com os grandes. Com um breve gameplay apresentado, o jogo vai ganhar novos detalhes com uma conferência própria nesta sexta-feira (13/12). O jogo ainda não tem uma data de lançamento confirmada.

Borderlands 4

A franquia de FPS com mais armas loucas possíveis voltou com uma continuação repleta de novos personagens e antigos amados dos fãs. Além disso, o trailer mostra um novo antagonista para a franquia, que ficará no caminho dos caçadores de arca. Novos inimigos, novas artes, novas habilidades, Borderlands 4 chega em algum momento de 2025.

Split Fiction

Do mesmo estúdio de It Takes Two, jogo do ano de 2021, a Hazelight Studios, um novo jogo focado em cooperação e cheio de mecânicas novas vai chegar muito em breve. Split Fiction vai trazer dois universos colidindo, quando Mio e Zoe, duas escritoras com ideais divergentes, acabam presas juntas em um mundo de realidade virtual e devem trabalhar juntas para sair de lá. Cada uma das personagens gosta de um gênero diferente de ficção, uma voltada para capa e espada, enquanto a outra se interessa mais por uma estética futurista, isso é refletido nos níveis que aparecem ao longo do trailer. Split Fiction chega em 6 de março de 2025 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Mafia: The Old Country

A série Mafia ganhou uma remasterização dos 3 primeiros jogos, Mafia vai finalmente ganhar uma continuação, com uma nova história nas entranhas da Itália. Ambientado na Sicília no início de século XX, o primeiro a ser ambientado antes do jogo original, Mafia: The Old Country, o jogador vai encarnar Enzo, jovem que vai mostrar a brutalidade de fazer parte de uma família criminosa. O jogo estará disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X|S na metade de 2025.

Onimusha: Way of the Sword

Trazendo a saga de samurais e demônios de volta a vida, Onimusha da Capcom vai ganhar uma sequência inédita com os gráficos de nova geração com a RE Engine. Os Onis estão soltos mais uma vez, com um breve gameplay de anúncio, a Capcom deixou só um gostinho para os fãs do que vem por aí. Onimusha: Way of the Sword chega em algum momento de 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Turok Origins

A saga do indígena matador de dinossauros ressuscitou com Turok Origins, jogo desenvolvido pela Saber Interactive, trouxe um trailer breve sobre a jogabilidade, mostrando os indígenas enfrentando os lagartos gigantes, especula-se que o jogo pode ser cooperativo. Turok Origins não tem data de lançamento anunciada até o momento.

The Outer Worlds 2



Numa galáxia cheia de anúncios de sequências, The Outer Worlds não podia ficar de fora, o FPS de exploração espacial voltou com uma nova história, novas armas e novos planetas. O RPG de comédia da Obsidian foi confirmado em que será quase duas vezes maior que o primeiro jogo. The Outer Worlds 2 chegará em algum momento de 2025.

Ninja Gaiden Ragebound

O retorno de Ninja Gaiden para o mundo dos games, vai tanto para as origens de Ryu Hayabusa, quanto para uma nova pegada, graças ao estúdio de Blasphemous, The Game Kitchen. Ninja Gaiden Ragebound chega em 2025 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Game of Thrones Kingsroad

Para os órfãos de Game of Thrones, a Warner Bros. e a Netmarble se juntaram para trazer uma história inédita de um RPG de ação, com o retorno de vários atores da série da HBO para o jogo. Game of Thrones Kingsroad ainda data para chegar, mas deve ser lançada apenas para o mobile.

Rematch

A Sloclap responsável pelo jogo de kung-fu, Sifu, anunciou um jogo inusitado no TGA 2024, Rematch é um jogo de futebol em terceira pessoa, com o jogador controlando um personagem de cada vez, enquanto a ação com a bola acontece no campo. Com foco principal no seu online e um padrão de futebol que lembra um outro clássico do estilo, Rocket League. Rematch chega em 2025 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dispatch

Com um elenco estelar, Dispatch traz Aaron Paul (Breaking Bad), Jeffrey Wright (Ficção Americana) Laura Bailey e Matthew Mercer (A Lenda de Vox Machina), em mundo onde super-herois são reais, assim como as empresas que administram suas carreiras e os enviam para missões. Dispatch será um jogo de escolhas, focado na narrativa, produzido pela Adhoc, estúdio composto por pessoas envolvidas em The Wolf Among Us e Tales From the Borderlands. O jogo chega em 2025 PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Intergalactic: The Heretic Prophet

O novo jogo da Naughty Dog, estúdio responsável por Crash Bandicoot, Uncharted e The Last of Us, traz uma proposta bem diferente do habitual da empresa, indo para o espaço em Intergalactic: The Heretic Prophet. Com um trailer sem muitos detalhes, repletos de marcas, como Sony e Porsche, além de uma música do Pet Shop Boys para finalizar o trecho, tudo sobre Intergalactic permanece um mistério para os fãs de games, tanto em data, história e jogabilidade.

