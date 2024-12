WhatsApp vai mostrar quando alguém tirar print da conversa?

Viralizou nas redes sociais a informação de que o WhatsApp iria mostrar quando alguém tirasse print de uma conversa no aplicativo. Segundo o que circulou nas redes sociais, apareceria um terceiro risco azul no canto inferior direito da mensagem quando fosse feita a captura de tela. No entanto, não passa de um boato, já que não foi feito nenhum anúncio oficial sobre a funcionalidade.

O rumor circula desde o fim de dezembro de 2021. Porém a rede social nunca afirmou que estuda um modelo de ferramenta parecida.

Atualmente, são empregados dois tiques azuis em caso de mensagem lida. Se os tiques forem verdes, a mensagem foi recebida. Só um tique verde é sinal de que a mensagem foi enviada, mas a pessoa ainda não a recebeu.

Atualmente, o WhatsApp permite tirar prints das conversas em quase todas as maneiras, exceto quando a mensagem é de visualização única. Também não é permitido fazer uma captura de tela da foto de perfil de alguém. Nos dois casos, o usuário cria uma tela toda escura como resultado. Os mecanismos servem para proteger a privacidade das pessoas.

O último anúncio de novidade do WhatsApp foi do último dia 12, sobre chamadas de vídeos no app. As chamadas agora contam com melhor resolução e novos filtros e efeitos de imagem. Também passa a ser possível fazer ligações pelo computador.