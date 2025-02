Óculos de áudio são liberados nos EUA; saiba como funcionam

Nesta segunda-feira (3/1), a EssilorLuxottica anunciou a autorização da Food and Drug Administration (FDA), a agência federal que regula medicamentos, alimentos e dispositivos de saúde nos EUA, para o Nuance Audio. O aparelho é um óculos para adultos com perda auditiva leve a moderada. Esse óculos é o primeiro software médico que conquistou a aprovação da agência norte-americana.

Os óculos funcionam como aparelhos auditivos e são de venda livre, sem necessidade de prescrição médica. Eles permitem que o usuário diminua o ruído ambiente e aumente a voz de quem estiver falando com ele, tudo isso de forma discreta, já que eles são como qualquer outro óculos comum. O Nuance Audio chega para os consumidores em até duas cores e três formatos diferentes.

Ele tem uma tecnologia de “formação de feixe”, que cria um feixe focado na direção que a pessoa estiver olhando. O som do feixe é ampliado por alto falantes que ficam próximos ao ouvido. Isso faz com que a pessoa à frente fique no som máximo do dispositivo, o que elimina a dificuldade de compreensão. Mesmo o desenvolvimento tendo sido voltado para pessoas com perda de audição percebida, o dispositivo também pode ser usado por pessoas com audição normal, mas que buscam maior compreensão em situações desafiadoras ou ambientes barulhentos.

“Há dois anos, decidimos criar um produto inédito que mudaria a maneira como as pessoas veem e ouvem. Não pretendíamos apenas combinar dois dispositivos médicos – criamos um formato de óculos inteligentes totalmente novo para apoiar os dois sentidos humanos dos quais mais dependemos. Não é apenas inovador, mas também incrivelmente acessível. Temos o prazer de agora voltar o nosso foco para colocar esta tecnologia transformadora nas mãos de pessoas em todo o mundo que realmente precisam dela”, afirma Francisco Milleri, CEO da da EssilorLuxottica.

O Nuance Audio ficará à disposição para compras nos EUA ainda no primeiro trimestre deste ano e, tem previsão de ainda no primeiro semestre chegar a alguns países europeus, como Itália, França, Alemanha e Reino Unido.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori