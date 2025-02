Instagram: como funciona a "Conta de Adolescente"

O Instagram anunciou, nesta terça-feira (11/2), a implementação no Brasil da "Conta de Adolescente". A novidade será executada de forma gradual no país, restringindo os perfis de menores de 18 anos, além de oferecer aos pais mais controle sobre as configurações de acesso e proteção de seus filhos na rede social.

Com a nova função, adolescentes entre 13 e 17 anos, ao se inscreverem, terão contas privadas de forma padrão, ou seja, os novos seguidores só poderão segui-los mediante aprovação, e as pessoas que não os seguirem não poderão visualizar ou interagir com o conteúdo deles. Além disso, as mensagens serão restritas, permitindo que os adolescentes as recebam apenas de pessoas que eles seguem ou com as quais já estão conectado.

Para menores de 16 anos há uma maior restrição. Agora, é necessário que haja a permissão dos pais para usar configurações menos protetivas. Para obter a permissão, os adolescentes deverão configurar a supervisão dos pais no Instagram. Caso os pais queiram ter um controle maior sobre a experiência dos filhos com mais de 16 anos, basta ativar a supervisão. Assim, eles poderão aprovar qualquer alteração nas configurações, independentemente da idade do adolescente.

Após a ativação da supervisão, os pais terão a opção de aprovar ou recusar as solicitações dos adolescentes para alterar as configurações ou permitir que eles gerenciem essas alterações por conta própria. Em breve, os pais também poderão modificar diretamente essas configurações para torná-las mais restritivas e protetivas.





Conteúdo mais restritos

O Instagram também revelou que as contas de adolescentes têm automaticamente ativada a configuração mais restritiva de controle de conteúdo sensível no Instagram. A medida limitará a exposição a conteúdos como imagens de brigas ou promoções de procedimentos estéticos, especialmente em áreas como o Explorar e os Reels.

Com as restrições de interação, os adolescentes só podem ser mencionados ou marcados por pessoas que eles seguem. A versão mais rigorosa do recurso de prevenção contra bullying, chamada Palavras Ocultas, também é ativada por padrão, para filtrar palavras ofensivas em comentários e em solicitações de mensagens diretas.

Além disso, os adolescente irão receber notificações incentivando a pausa após 60 minutos de uso diário. O Modo de Descanso será ativado das 22h às 7h, silenciando as notificações e enviando respostas automáticas nas DMs durante esse período.