Teletransporte quântico: descoberta junta informações fisicamente separadas

Cientistas da Universidade de Oxford chegaram ao patamar mais próximo do uso prático em larga escala da computação quântica , até o momento. Um estudo que descreve a junção de dois processadores quânticos separados em um único computador foi publicado pela revista Nature no último dia 5 de fevereiro.

De acordo com nota divulgada no site da instituição de ensino inglesa, “embora o teletransporte quântico de estados tenha sido alcançado antes, este estudo é a primeira demonstração de teletransporte quântico de portas lógicas (os componentes mínimos de um algoritmo) através de um link de rede”.

Esta descoberta poderia, portanto, segundo os pesquisadores do Departamento de Física da universidade, “estabelecer as bases para uma futura ' internet quântica ', em que processadores distantes poderiam formar uma rede ultrassegura para comunicação, computação e sensoriamento”.

O líder do estudo, Dougal Main, enfatiza a diferença no que diz respeito a estudos prévios. “Demonstrações anteriores de teletransporte quântico se concentraram na transferência de estados quânticos entre sistemas fisicamente separados”, afirma, na nota da Oxford. “Em nosso estudo, usamos o teletransporte quântico para criar interações entre esses sistemas distantes.”

Seria algo parecido com o funcionamento de supercomputadores tradicionais — “compostos de computadores menores conectados entre si para atingir capacidades maiores do que as de cada unidade separada”. No que diz respeito à computação quântica, a compactação de um número de qubits cada vez maior em um único dispositivo vinha sendo um problema para a área.