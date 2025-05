X, o antigo Twitter, apresenta instabilidade pela segunda vez em uma semana

Usuários do X (antigo Twitter) relataram instabilidade na plataforma de Elon Musk, a partir das 17h20 desta sexta-feira (30/5). Segundo dados do Downdetector, que reúne alertas de problemas em sites, o X apresentou 1010 reclamações desde às 17h.

No último sábado (24/5), o aplicativo também registrou instabilidade, tendo um pico de 2.148 reclamações de funcionamento às 9h34, conforme o Downdetector. No dia, Musk afirmou que "melhorias operacionais significativas precisam ser feitas" na rede social.

"Eu preciso estar superfocado no X e na Tesla (além do lançamento do Starship na próxima semana), pois temos tecnologias críticas sendo implementadas", escreveu o bilionário no perfil no X, quando relatou também ter voltado a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, e estar dormindo em salas de conferência ou das fábricas. Nesta semana, Musk abandonou o cargo que ocupava no governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em outras redes sociais, como Threads e Bluesky, internautas manifestaram opiniões sobre a queda do aplicativo. “O X Twitter foi de arrasta mais uma vez, parabéns ao Elon que destruiu o app”, declarou um usuário do Threads.