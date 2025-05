Adeus Skype: Microsoft desativa software nesta segunda-feira

Os usuários do Skype já pode ler no site Microsoft o anúncio de que ele está desativado. A data anunciada pela empresa é nesta segunda-feira (5/5). Para continuar a conexão com pessoas via ligações, mensagens e vídeo pela empresa, a orientação é a transição para o aplicativo Teams, com as mesmas credenciais do Skype.

Leia também: WhatsApp para de funcionar em alguns iPhones nesta segunda

Segundo a empresa, os recursos anteriores, como chamadas e mensagens gratuitas, serão mantidas, além de novos recursos disponíveis: reuniões e comunidades.

Leia também: Quem vai vencer a corrida para desenvolver um robô humanoide?

O Skype foi criado em agosto de 2003, em uma versão beta (ou seja, para testes), e permitia apenas chamada de voz gratuita, entre computadores. Diferente do azul, a logo inicial era roxa. Curiosamente, o Teams reassume o tom.

Sua versatilidade era atraente, por se adaptar aos sistemas operacionais como Windows, macOS e Linux, e depois aos celulares, tanto Android quanto iOS. Com a velocidade de crescimento, em menos de dois anos, 50 milhões de usuários estavam cadastrados em 2005, o que levou a venda do aplicativo para o eBay por aproximadamente US$ 2,6 bilhões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A evolução das funcionalidades como videochamadas, ligações para telefones fixos e móveis, entre outras, e fez com que em 2010 o Skype alcançasse 600 milhões de usuários. Esses números não eram por menos, uma vez que tinha uma interface intuitiva, com qualidade superior a outros serviços oferecidos até a época.