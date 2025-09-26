Chineses testam ejeção de bateria de carro elétrico em casos de incêndio

Uma falha detectada por pesquisadores em carros elétricos é o superaquecimento da bateria, que em casos mais graves pode ocasionar em um incêndio. Para resolver esse problema, as montadoras pesquisam soluções engenhosas, uma delas chamou a atenção do público nas plataformas digitais.

No vídeo, que viralizou na rede social chinesa Weibo, é possível ver um veículo do modelo Chery iCar 03T com adesivos do Centro de Pesquisa e Tecnologia em Reparos de Colisões de Veículos da China. O modelo ejeta a bateria pela lateral a uma distância de três a seis metros.

Os testes aconteceram durante o evento “Power Battery Launch Technology Demonstration and Exchange Meeting”, organizado pelo China Vehicle Collision Repair Technical and Research Center, no dia 19 de setembro. Segundo informações do portal de notícias chines Yicai, este centro de pesquisa está ligado ao Mit Group, que está presente no ramo de serviços automotivos da China.

Por meio da submarca ICar, a Cherry se pronunciou e pediu “interpretação racional” do público ao conteúdo publicado. A empresa explicou que não teve participação nos testes e o veículo usado foi usado somente como base para os testes.

O conceito do sistema de ejeção se mostra eficiente em casos de superaquecimento e incêndio. Se trata de um mecanismo semelhante a um airbag, que ao detectar as falhas, arremessa a bateria a uma distância segura.

Porém, o arremesso da bateria com tanta velocidade e a uma longa distância causou preocupação com os pedestres e outros carros que possam estar por perto no momento da ejeção.

