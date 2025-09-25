Instagram lança formato ultrapanorâmico; entenda a atualização

Na última terça-feira (23/9), usuários do Instagram se depararam com um novo formato de vídeo disponível na plataforma: o ultrapanorâmico, com dimensões de 5120 x 1080 pixels. A atualização permite que conteúdos sejam publicados no feed em um estilo semelhante a um banner cinematográfico, mais largo do que os padrões já conhecidos no aplicativo, como 9:16 ou 16:9.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O lançamento coincidiu com relatos de instabilidade na plataforma. Na terça (23/9), diversos usuários registraram falhas no funcionamento do Instagram, levando parte do público a acreditar que a exibição dos vídeos ultrapanorâmicos seria resultado de um bug técnico.
- Leia também: Instagram: como funciona a "Conta de Adolescente"
O novo formato começa a se destacar como mais uma ferramenta criativa para influenciadores e marcas, que agora podem apostar em narrativas visuais mais amplas e cinematográficas no feed.
Veja o novo formato:
A publicação de divulgação, após atualização da nova funcionalidade, gerou opiniões diversas. Alguns usuários reclamaram que existem outros problemas para serem consertados na plataforma, enquanto outros, disseram que parece um banner publicitário.
Saiba Mais
- Tecnologia Novo joelho biônico ajuda pessoas com amputações de membros
- Tecnologia De reeducando a profissional de TI: uma história de superação na Novacap
- Tecnologia Pesquisa mostra homem e máquina em sintonia fina
- Tecnologia Receita Federal agiliza liberação de encomendas internacionais com uso de IA
- Tecnologia Google anuncia instalação dos mais potentes equipamentos de nuvem e IA da bigtech no Brasil
- Tecnologia "Robôs bailarinos" agilizam produção em fábricas