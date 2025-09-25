REDES SOCIAIS

Instagram lança formato ultrapanorâmico; entenda a atualização

Sem anúncio oficial da Meta, a atualização surgiu no aplicativo e gerou dúvidas entre usuários, além de ser confundida com 'falha de sistema'

O lançamento coincidiu com relatos de instabilidade na plataforma - (crédito: Solen Feyissa Unsplash)
Foto de perfil do autor(a) Amanda S. Feitoza
Amanda S. Feitoza
postado em 25/09/2025 09:46

Na última terça-feira (23/9), usuários do Instagram se depararam com um novo formato de vídeo disponível na plataforma: o ultrapanorâmico, com dimensões de 5120 x 1080 pixels. A atualização permite que conteúdos sejam publicados no feed em um estilo semelhante a um banner cinematográfico, mais largo do que os padrões já conhecidos no aplicativo, como 9:16 ou 16:9.

O lançamento coincidiu com relatos de instabilidade na plataforma. Na terça (23/9), diversos usuários registraram falhas no funcionamento do Instagram, levando parte do público a acreditar que a exibição dos vídeos ultrapanorâmicos seria resultado de um bug técnico.

O novo formato começa a se destacar como mais uma ferramenta criativa para influenciadores e marcas, que agora podem apostar em narrativas visuais mais amplas e cinematográficas no feed.

Veja o novo formato:

A publicação de divulgação, após atualização da nova funcionalidade, gerou opiniões diversas. Alguns usuários reclamaram que existem outros problemas para serem consertados na plataforma, enquanto outros, disseram que parece um banner publicitário.

