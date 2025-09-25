Instagram lança formato ultrapanorâmico; entenda a atualização

Na última terça-feira (23/9), usuários do Instagram se depararam com um novo formato de vídeo disponível na plataforma: o ultrapanorâmico, com dimensões de 5120 x 1080 pixels. A atualização permite que conteúdos sejam publicados no feed em um estilo semelhante a um banner cinematográfico, mais largo do que os padrões já conhecidos no aplicativo, como 9:16 ou 16:9.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O lançamento coincidiu com relatos de instabilidade na plataforma. Na terça (23/9), diversos usuários registraram falhas no funcionamento do Instagram, levando parte do público a acreditar que a exibição dos vídeos ultrapanorâmicos seria resultado de um bug técnico.

O novo formato começa a se destacar como mais uma ferramenta criativa para influenciadores e marcas, que agora podem apostar em narrativas visuais mais amplas e cinematográficas no feed.

Leia também: Meta AI: o que é e como funciona a nova inteligência artificial

Veja o novo formato:

Leia também: Meta apresenta IA para gerar imagens 3D a partir de texto

A publicação de divulgação, após atualização da nova funcionalidade, gerou opiniões diversas. Alguns usuários reclamaram que existem outros problemas para serem consertados na plataforma, enquanto outros, disseram que parece um banner publicitário.