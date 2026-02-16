SEM ACESSO

Usuários relatam instabilidade na rede social X

postado em 16/02/2026 11:32 / atualizado em 16/02/2026 11:47

A rede social X apresenta instabilidade nesta segunda-feira (16/2). Usuários relatam dificuldade em acessar a plataforma.

Segundo o site Downdetector, que monitora instabilidades em plataformas, o pico de reclamações em relação ao X começou por volta das 10h. A maioria dos relatos (70%) são problemas no aplicativo, seguido pelo website (23%) e depois a conexão com o servidor (7%).

Além da dificuldade em acessar a rede, há relatos de falha na exibição das publicações. O bilionário Elon Musk, dono do X, ainda não se manifestou sobre a instabilidade na plataforma.

