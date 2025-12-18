Ataque hacker ameaça expor dados de assinantes do Pornhub

Uma nova ofensiva cibernética colocou sob risco informações pessoais de usuários de uma das maiores plataformas de conteúdo adulto do mundo. Na terça-feira (16/12), o grupo de hackers Shiny Hunters veio a público afirmar que obteve acesso a dados de clientes premium do Pornhub e passou a ameaçar a divulgação desse material.

As primeiras informações foram divulgadas pelo jornal britânico The Guardian, que aponta que o grupo teria reunido mais de 200 milhões de registros. O conjunto de dados incluiria e-mails de assinantes, registros de buscas realizadas no site, histórico de vídeos assistidos e dados de localização associados às contas.

Além do roubo das informações, o caso envolve uma tentativa direta de extorsão. Segundo a reportagem, o Pornhub — empresa de origem canadense — recebeu uma exigência financeira do Shiny Hunters relacionada ao ataque. A agência Reuters informou, na quarta-feira (17/12), que conseguiu contato com um integrante do grupo por meio de um chat on-line. Na conversa, o hacker condicionou a não divulgação e a exclusão dos dados ao pagamento de um valor em bitcoin.

Em resposta às acusações, o Pornhub divulgou uma nota oficial na qual atribui o problema a uma violação envolvendo o Mixpanel, empresa que anteriormente prestava serviços de análise de dados para a plataforma. A companhia afirmou que apenas um número limitado de usuários premium foi impactado e destacou que a parceria com o Mixpanel foi encerrada em 2021, o que indicaria que as informações em questão não são atuais.

O comunicado também esclarece que os dados mantidos no Mixpanel teriam sido acessados pela última vez em 2023 por “uma conta legítima de um funcionário da empresa controladora do Pornhub”. Segundo a plataforma, caso esses dados estejam hoje com terceiros não autorizados, “não acreditamos que isso seja resultado de um incidente de segurança no Mixpanel”.

Com números que ultrapassam 100 milhões de acessos diários e cerca de 36 bilhões de visitas por ano, o Pornhub está entre os sites mais acessados da internet no segmento de conteúdo sexual, oferecendo principalmente vídeos, muitos deles disponíveis gratuitamente.

O Shiny Hunters, por sua vez, já é conhecido no meio da segurança digital por uma sequência de ataques e esquemas de extorsão recentes. O grupo é associado a vazamentos envolvendo empresas de grande porte, como a Salesforce, além de dados de clientes de marcas de luxo no Reino Unido, reforçando seu histórico de ações de alto impacto.