YouTube apresenta instabilidade na noite desta terça (17/2)

A plataforma YouTube apresentou instabilidade e ficou fora do ar para alguns usuários na noite desta terça-feira (17/2). De acordo com o Downdetector, site que monitora problemas em páginas e servidores de internet, as reclamações começaram por volta de 21h40.

O sistema de monitoramento registrou um pico de notificações às 22h17, com mais de 46 mil. As principais reclamações, 71%, foram a respeito do aplicativo do YouTube para celular, enquanto 18% dos usuários reclamaram do website e 11% do streaming de vídeo.



Nas redes sociais, a plataforma comunicou que as equipes o motivo da queda. "Se você estiver com dificuldades para acessar o YouTube neste momento, não se preocupe, você não está sozinho", escreveu.

"Um problema com nosso sistema de recomendações impediu que os vídeos fossem exibidos em todas as plataformas do YouTube (incluindo a página inicial, o aplicativo do YouTube, o YouTube Music e o YouTube Kids). A página inicial já está funcionando novamente, mas ainda estamos trabalhando em uma solução completa. Mais novidades em breve!"