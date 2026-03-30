IA detecta sinais precoces de diabetes no pâncreas

Pesquisadores do Centro Alemão de Pesquisa em Diabetes, em parceria com cientistas internacionais, desenvolveram uma tecnologia capaz de identificar alterações sutis no pâncreas associadas ao diabetes tipo 2. A ferramenta combina imagens microscópicas de alta resolução, modelos de aprendizado profundo e inteligência artificial explicável, diferenciando com precisão amostras de indivíduos com e sem a doença e indicando quais estruturas celulares estão relacionadas à progressão do quadro.

O estudo, publicado na revista Nature Communications, utilizou um amplo banco de imagens de lâminas pancreáticas de doadores vivos, obtidas com colorações cromogênicas, que destacam diferentes tipos de células, e imunofluorescência multiplex, capaz de visualizar múltiplas proteínas simultaneamente. Com esses dados, os cientistas treinaram modelos de aprendizado profundo para identificar padrões complexos impossíveis de detectar manualmente.

A IA explicável mostra quais regiões e estruturas do tecido estão associadas à doença, transformando essas informações em biomarcadores quantificáveis, ou seja, medidas objetivas do risco ou evolução do diabetes.

O sistema apresentou melhor desempenho ao analisar diferentes componentes do tecido juntos: ilhotas pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina e glucagon; axônios neuronais, que transmitem sinais dentro do pâncreas; e alterações estruturais discretas, como aumento de células de gordura e redução do tamanho das ilhotas.

Inovação

"Essas alterações ajudam a explicar o diabetes tipo 2, porque indicam que a disfunção não é apenas metabólica e sistêmica, mas também estrutural", afirma o médico integrativo Wandyk Allison. "Mas o que esse estudo mostra é que há uma reorganização estrutural microscópica do pâncreas, muito antes de alterações dramáticas serem visíveis ao microscópio tradicional", completa.

Para Allison, o grande diferencial da tecnologia está na IA explicável, que transforma padrões detectados em informações interpretáveis, relacionando o remodelamento microestrutural do pâncreas à secreção de insulina e à disfunção metabólica. Embora ainda dependa de amostras invasivas, o método abre caminho para o desenvolvimento de biomarcadores sanguíneos, exames de imagem mais precisos e uma melhor estratificação do risco metabólico. "Para quem trabalha com medicina de precisão, isso reforça algo importante: a diabetes começa na microarquitetura antes de começar na glicemia", conclui o médico.

Transparência

Edson Hideki, sócio-fundador da REVIO, plataforma de automação e governança de dados contábeis e fiscais, afirma que a IA explicável, também conhecida como XAI (Explainable Artificial Intelligence), é a inteligência artificial capaz de demonstrar os motivos que a levaram a determinada conclusão. "Diferentemente de sistemas que apenas apresentam uma resposta objetiva, a IA explicável se aprofunda e revela o caminho percorrido até chegar ao resultado, apresentando o 'porquê' por trás da análise. Esse nível de transparência aumenta a confiança no sistema, justamente porque deixa

claro o embasamento e o

raciocínio utilizados."