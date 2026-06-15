Garra robótica promete identificar ponto de maturação das fruta

ROBERTA BIANCA*

Pesquisadores da Universidade Cornell (em Ithaca, no estado americano de Nova York) desenvolveram uma garra robótica flexível capaz de identificar o ponto ideal da maturação de frutas delicadas, como morangos, por meio do tato, e colhê-las sem causar danos. O dispositivo utiliza sensores de fibra óptica extensíveis para medir características físicas da fruta, como rigidez e deformação. A partir desses dados, o sistema consegue estimar se o fruto está maduro e aplicar a força adequada para removê-lo com segurança.

A tecnologia foi criada no laboratório de Rob Shepherd, professor de engenharia mecânica e aeroespacial. Além de diminuir as perdas na colheita, a inovação pode contribuir para sistemas agrícolas mais sustentáveis e eficientes, ampliando a produção de frutas sensíveis que apresentam maior dificuldade de cultivo e manejo.

Para treinar o sistema, os pesquisadores estabeleceram uma colaboração com Marvin Pritts, especialista em horticultura e desenvolvimento global na mesma universidade. A equipe percebeu a necessidade de um modelo confiável para testar a força de preensão da garra robótica e escolheu os morangos como referência. A escolha se deve ao fato de que o grau de maturação do morango pode ser determinado visualmente com alta precisão, principalmente pela cor. Isso permitiu aos cientistas correlacionar dados táteis com um parâmetro visual confiável.

Segundo Shepherd, o modelo foi treinado para reconhecer o ponto de maturação pelo tato e, posteriormente, validado visualmente. O pesquisador Anand Mishra, integrante da equipe, estimou com precisão o momento ideal de colheita com base na rigidez medida pelos sensores.

A garra robótica é equipada com dois tipos principais de sensores de fibra óptica: um sensor para medir a curvatura dos "dedos" da garra; e outro para detectar a pressão aplicada na ponta. Ao combinar essas informações, o robô consegue inferir o formato e a resistência do objeto, ajustando automaticamente a força de preensão. Isso permite manipular frutas mais frágeis sem danificá-las.

Além disso, os pesquisadores incorporaram um mecanismo de engrenagem planetária que possibilita ao robô girar suavemente o fruto depois de segurá-lo. Em vez de puxar, o sistema realiza um movimento de torção, semelhante ao de um colhedor humano, reduzindo o risco de danos tanto à fruta quanto à planta.

Integração

Embora o foco da tecnologia seja o tato, o sistema também conta com uma câmera instalada na palma da garra. O recurso permite localizar frutas ocultas por folhas ou outros elementos da vegetação. A principal vantagem do dispositivo está em situações em que a maturação não pode ser avaliada visualmente, como ocorre com frutas como abacate, abacaxi e mamão. Nesses casos, a sensibilidade tátil pode ser decisiva para determinar o momento ideal da colheita.

De acordo com Tiago Roux, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, tecnologias desse tipo podem trazer ganhos significativos ao setor agrícola. "Ao reduzir danos às frutas, perdas na colheita e desperdício ao longo da cadeia, essa tecnologia pode diminuir custos associados ao descarte, retrabalho e transporte de produtos danificados. Além disso, a colheita mais precisa no ponto ideal de maturação melhora a qualidade e a vida útil dos alimentos", explicou. A automação na colheita vem sendo apontada como uma solução promissora para aumentar a eficiência e reduzir desperdícios na produção agrícola.

Outro impacto potencial está na forma como as lavouras são estruturadas. De acordo com Shepherd, a adoção de robôs menores e mais versáteis pode permitir o abandono de modelos tradicionais baseados em monoculturas. "Hoje, organizamos plantações em fileiras porque elas precisam se adaptar às máquinas. Com robôs mais flexíveis, podemos cultivar diferentes espécies no mesmo espaço, criando sistemas mais resilientes", disse.

Essa abordagem pode favorecer práticas, como o cultivo consorciado, no qual diferentes culturas são plantadas juntas para melhorar a resistência a pragas; reduzir o uso de pesticidas; e aumentar a eficiência na utilização de recursos naturais.

* Estagiária sob a supervisão de Rodrigo Craveiro

TRÊS PERGUNTAS PARA...

TIAGO ROUX, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências

Esse tipo de tecnologia pode impactar o custo dos alimentos para os consumidores?

No médio prazo, a automação de tarefas hoje intensivas em mão de obra pode estabilizar custos de produção, diante da escassez de trabalhadores rurais. Isso tende a refletir em preços mais estáveis e potencialmente mais baixos para o consumidor, especialmente em culturas delicadas, onde, hoje, a mecanização é limitada.

Tiago Roux, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências (foto: Arquivo pessoal)

Há riscos de substituição de mão de obra humana na colheita agrícola?

Esse tipo de robô é especialmente útil em tarefas repetitivas, delicadas e fisicamente exigentes, onde há escassez de trabalhadores ou alto índice de perdas por danos ao fruto. Ao assumir a parte mais penosa e padronizável da colheita, a tecnologia pode liberar trabalhadores para funções de supervisão, manejo e logística, além de operar em períodos prolongados sem fadiga. Em vez de eliminar empregos, a expectativa é reconfigurar o perfil do trabalho no campo, exigindo mais capacitação técnica e menos esforço físico direto na colheita. Além de frutas, que outros tipos de aplicações essa tecnologia de robótica macia poderia atender?

Além de frutas, a robótica macia com sensoriamento tátil pode ser aplicada na colheita de hortaliças e de legumes delicados, no manuseio de mudas e flores em viveiros, na classificação e embalagem de alimentos sensíveis sem causar danos, e até em processos pós-colheita que exigem toque cuidadoso. Fora da agricultura, a mesma abordagem pode beneficiar a manipulação de objetos frágeis nas indústrias alimentícia, farmacêutica e biomédica, onde é essencial combinar delicadeza, adaptação à forma do objeto e percepção tátil integrada. (RB)

DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO