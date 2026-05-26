Novos robôs ampliam disputa na cirurgia robótica no Brasil

O 18º Congresso Brasileiro de Videocirurgia e Robótica & IBC Latin American Summit será realizado desta quinta-feira (28/5) ao sábado (30/5), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. No evento, serão apresentadas e debatidas as maiores novidades mundiais da cirurgia robótica e digital, com foco na evolução da cirurgia minimamente invasiva.

A programação contará com palestras, mesas-redondas, workshops e cirurgias ao vivo com especialistas do Brasil e do exterior, abordando os temas mais relevantes da atualidade no setor.

Um dos destaques desta edição será a apresentação de novas plataformas robóticas cirúrgicas que chegam ao mercado brasileiro e ampliam a concorrência em um segmento que teve como principal referência, desde a chegada da tecnologia ao país em 2008, o sistema Da Vinci.

Entre as novidades está o sistema japonês Hinotori, desenvolvido pela Medicaroid, joint venture entre as empresas Kawasaki e Sysmex. A plataforma se destaca pela configuração compacta dos braços cirúrgicos, visualização tridimensional em alta definição e software que amplia a mobilidade do cirurgião durante o procedimento. Inclusive, o Sistema em questão já está em análise pela Anvisa para início de sua comercialização no Brasil.

Também será apresentado o EDGE Medical (MP1000), sistema voltado para cirurgias minimamente invasivas que reúne visão 3D com ampliação de até 15 vezes, tecnologia de fluorescência para identificação mais precisa de tecidos e vasos, além de recursos voltados à telecirurgia.

Outro destaque será o Toumai, plataforma que recentemente ganhou projeção internacional após protagonizar um procedimento remoto entre China e Brasil, demonstrando o avanço das aplicações em cirurgia à distância.

De acordo com o presidente da comissão organizadora do congresso, Carlos Domene, a entrada de novas plataformas reflete a maturidade do mercado global de cirurgia robótica.

Leia mais: USP identifica mutação genética em criança com doença neurológica rara

“Existia somente o Da Vinci pela dificuldade de se fazer robôs cirúrgicos confiáveis e seguros, dificuldade esta superada agora por inúmeras empresas, que estão trazendo bons produtos a preços competitivos”, afirmou ao Correio.

Segundo ele, o Brasil tem potencial para se consolidar como mercado estratégico para fabricantes internacionais.



“Somos 220 milhões de habitantes, com mais de 6 mil hospitais, um país continental e com cirurgiões altamente capacitados. É um mercado competitivo e promissor, inclusive para a futura incorporação mais ampla desses procedimentos pelo SUS”, destaca.

Na prática, Domene afirma que os novos sistemas mantêm características semelhantes às plataformas já conhecidas, o que facilita a adaptação dos profissionais.

“São bastante parecidos, sendo muito rápida a adaptação do cirurgião para essas plataformas novas”, explica.

Para os pacientes, os principais benefícios já observados incluem recuperação mais rápida, menor trauma cirúrgico e redução de complicações, embora a literatura científica ainda discuta a superioridade da técnica em todos os tipos de procedimento.

A expectativa, segundo o especialista, é de que a ampliação da concorrência torne a tecnologia mais acessível nos próximos anos, permitindo sua expansão para além dos grandes hospitais privados e ampliando sua presença também na rede pública.

A programação completa está disponível no site da SOBRACIL.

