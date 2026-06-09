OpenAI protocola pedido de IPO e mira avaliação de US$ 1 trilhão

A OpenAI, empresa responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, deu o primeiro passo para se tornar uma companhia de capital aberto. Nesta segunda-feira (08/06), a gigante da inteligência artificial protocolou um pedido confidencial para sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Com o movimento, a expectativa é de que a avaliação de mercado da empresa atinja a marca de US$ 1 trilhão.

O processo de IPO marca o momento em que uma empresa privada decide abrir seu capital, permitindo que suas ações sejam negociadas publicamente por investidores na Bolsa de Valores.

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Em nota oficial, a companhia confirmou a submissão dos documentos regulatórios de forma antecipada. “Submetemos um formulário S-1 confidencial. Prevemos que ele vaze, por isso estamos apenas anunciando”, declarou a OpenAI. O documento em questão foi registrado contendo detalhes das informações corporativas da organização.

Apesar do anúncio oficial, a OpenAI informou que ainda não há um cronograma definido para a estreia das ações no pregão.

Corrida no setor de tecnologia

O anúncio da OpenAI acontece em um momento de forte concorrência das empresas de IA. Na semana passada, a Anthropic, criadora do modelo de IA Claude e uma das principais concorrentes da OpenAI, também realizou seu pedido de IPO.

Além disso, o mercado aguarda os desdobramentos da SpaceX, empresa de Elon Musk responsável pela inteligência artificial Grok, que acompanha a conclusão deste processo de abertura de capital.