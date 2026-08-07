WhatsApp deixará de funcionar em celulares antigos; veja se afeta você

Usuários de celulares Android mais antigos têm um mês para se adaptar a uma nova exigência do WhatsApp. A partir de 8 de setembro de 2026, o aplicativo deixará de oferecer suporte a aparelhos que utilizam versões antigas do sistema operacional e passará a funcionar apenas em dispositivos com Android 6.0 ou superior.

Na prática, isso significa que smartphones que permanecem no Android 5.0 ou 5.1 perderão acesso ao mensageiro, assim como já ocorreu anteriormente com aparelhos equipados com versões ainda mais antigas do sistema.

A mudança já foi confirmada pela própria plataforma na Central de Ajuda, onde informa: "A partir do dia 8 de setembro de 2026, o WhatsApp será compatível apenas com Android 6 e posterior."

Quem possui um aparelho incompatível precisará instalar uma versão mais recente do Android, caso o fabricante ainda ofereça essa atualização, ou migrar a conta para outro celular que atenda aos novos requisitos.

As alterações também chegarão aos iPhones. Segundo o cronograma divulgado pela empresa, em 30 de novembro de 2026 o aplicativo deixará de funcionar em dispositivos que utilizam versões anteriores ao iOS 15.5. Após essa data, somente aparelhos atualizados para essa versão ou superiores continuarão sendo compatíveis com o serviço.

Como verificar a versão do Android

Os usuários podem conferir facilmente qual versão do sistema está instalada no aparelho.

O procedimento é o seguinte:

Abra o aplicativo e toque em "Configurações"; Acesse a opção "Sobre o dispositivo" ou "Sobre o telefone"; Em alguns modelos, selecione "Informações do software"; Verifique o campo "Versão do Android".

Entenda por que o WhatsApp deixa de oferecer suporte

A interrupção do suporte a sistemas antigos faz parte da política de atualização do WhatsApp. Com frequência, o aplicativo recebe novos recursos e correções de falhas, especialmente relacionadas à segurança digital. Dispositivos mais antigos, porém, muitas vezes deixam de ter capacidade técnica para executar essas atualizações.

Além de garantir acesso às funcionalidades mais recentes, as atualizações de segurança são importantes para reduzir vulnerabilidades e proteger informações pessoais armazenadas no aplicativo.

Segundo a Meta, todos os anos é realizada uma análise das versões mais antigas do Android e do iOS que ainda estão em uso. A empresa leva em consideração, entre outros fatores, a quantidade de usuários que continuam utilizando esses sistemas antes de definir qual será a versão mínima necessária para manter o funcionamento do aplicativo.

A empresa não divulga uma lista oficial dos modelos de celulares que perderão compatibilidade. Em vez disso, informa apenas quais versões dos sistemas operacionais permanecem aptas a executar o WhatsApp.