Xbox Cloud Gaming: como jogar na sua TV Samsung sem precisar de console

A parceria entre a Microsoft e a Samsung transformou a forma de jogar videogame. Agora, é possível acessar centenas de jogos do Xbox diretamente em Smart TVs selecionadas da marca sul-coreana, sem a necessidade de um console. O recurso funciona por meio do Xbox Cloud Gaming, um serviço de streaming que roda os títulos na nuvem.

A tecnologia permite que o processamento dos games ocorra em servidores potentes da Microsoft, enquanto o jogador recebe apenas a imagem e o som em tempo real. Isso elimina a barreira do custo de um console e democratiza o acesso a lançamentos e clássicos do universo dos games, exigindo apenas uma boa conexão com a internet e um controle compatível.

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O que é preciso para jogar na TV Samsung?

Para aproveitar o catálogo do Xbox Cloud Gaming na sua televisão, é necessário atender a alguns requisitos básicos. A lista é simples e foca em garantir uma experiência de jogo fluida e com alta qualidade gráfica. Confira os itens indispensáveis:

Smart TV Samsung compatível: o aplicativo do Xbox está disponível em modelos lançados a partir de 2020. Em televisores de 2022 e posteriores, o app vem pré-instalado no Samsung Gaming Hub. Já nos modelos de 2020 e 2021, ele pode ser baixado individualmente na loja de aplicativos da TV.

Assinatura do Xbox Game Pass Ultimate: o serviço de jogos na nuvem está incluído apenas neste plano específico da Microsoft, que também oferece acesso a uma biblioteca de jogos para download em consoles e PC.

Controle sem fio: qualquer controle com tecnologia Bluetooth pode ser usado, como o Xbox Wireless Controller ou o DualSense do PlayStation 5. Controles de outras marcas também são compatíveis.

Conexão com a internet: uma conexão estável e de alta velocidade é fundamental para garantir que os jogos rodem sem atrasos ou quedas na qualidade da imagem, sendo recomendada uma velocidade de pelo menos 20 Mbps (megabits por segundo).

Como configurar o Xbox Cloud Gaming passo a passo

Com todos os requisitos em mãos, o processo de configuração é rápido e intuitivo. Em poucos minutos, você já estará pronto para explorar o vasto catálogo de jogos disponíveis. Siga estas etapas:

Acesse o Samsung Gaming Hub: no menu principal da sua TV, navegue até encontrar o ícone do Gaming Hub, a plataforma que centraliza os serviços de jogos. Encontre o aplicativo do Xbox: dentro do hub, procure pelo aplicativo oficial do Xbox. Ele geralmente está em destaque entre as opções de streaming de games. Faça login na sua conta Microsoft: abra o aplicativo e use o mesmo login e senha associados à sua assinatura do Game Pass Ultimate. Um código de verificação pode ser solicitado. Conecte seu controle: acesse as configurações de Bluetooth da TV, coloque seu controle em modo de pareamento e siga as instruções na tela para conectá-lo. Escolha um jogo e comece a jogar: com tudo pronto, basta navegar pela biblioteca, escolher o título que mais lhe agrada e iniciar a partida diretamente pela nuvem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.