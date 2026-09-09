Apple anuncia primeiro iPhone dobrável por até R$ 30.999

A Apple apresentou nesta quarta-feira (9/9) o iPhone Duo, seu primeiro celular dobrável. A estreia, que coloca a empresa em um segmento já explorado por outras fabricantes, chega acompanhada de um preço igualmente chamativo: no Brasil, o aparelho custará entre R$ 21.999 e R$ 30.999.

A diferença está no armazenamento. A versão de 256 GB será vendida por R$ 21.999; a de 512 GB, por R$ 23.499; e a de 1 TB, por R$ 26.499. Para quem quiser a capacidade máxima, de 2 TB, serão necessários R$ 30.999. A pré-venda começa em 16 de outubro, às 9h (horário de Brasília), e as vendas no país, em 23 de outubro.

O Duo pode ser usado aberto ou fechado. Por dentro, traz uma tela Super Retina XDR de 7,6 polegadas, 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max, segundo a Apple. O painel tem pico de brilho de 3 mil nits e acabamento desenvolvido para diminuir reflexos. Já a tela externa permite acessar o celular sem desdobrá-lo.

Os destaques

A mudança no formato também levou a adaptações no iOS 27. O sistema foi redesenhado para permitir a transição entre os dois displays e aproveitar diferentes posições do aparelho. O celular pode, por exemplo, ficar parcialmente aberto sobre uma superfície para chamadas de vídeo, gravações ou reprodução de filmes e séries.

O conjunto fotográfico reúne duas câmeras traseiras de 48 MP, principal e ultra-angular, além de uma frontal de 12 MP. O formato dobrável também permite usar as duas telas durante fotos e vídeos, enquanto as gravações chegam a 4K e 120 quadros por segundo.











Equipado com o chip A20 Pro e bateria dupla, o Duo também incorpora a Siri AI, nova assistente de inteligência artificial da empresa, prevista para chegar ao português ainda este ano. O aparelho será vendido em duas cores: céu noturno e branco-estrela.