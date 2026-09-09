Apple lança nova linha de iPhones hoje, veja o que esperar - (crédito: divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (9), a Apple apresentará oficialmente sua nova linha de iPhones. Sob o comando de John Ternus, que assumiu a companhia no início deste mês no lugar de Tim Cook, veremos o novo iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, além do aguardado primeiro smartphone dobrável da marca, em uma mudança que pode inaugurar uma nova categoria de produtos dentro do ecossistema da empresa, de acordo com a Bloomberg.

Já os outros modelos da linha, os mais acessíveis, como o iPhone 18 convencional, o iPhone 18e e o iPhone Air 2, só serão anunciados no primeiro semestre de 2027, seguindo por uma estratégia não convencional ao costume da empresa.

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O evento será realizado no Steve Jobs Theater, no Apple Park, a sede da empresa, às 14h (horário de Brasília). Além dos smartphones, a Apple deve lançar diversos novos produtos, como o Apple Watch Series 12, uma nova geração do relógio inteligente com sensores de saúde aprimorados e foco em medição cardíaca contínua, o Apple Watch Ultra 4, versão esportiva e robusta do relógio que ganhará sua quarta geração com novos recursos de conectividade via satélite e os AirPods 5, a nova linha de fones de ouvido.

O evento também marcará o lançamento oficial dos novos recursos integrados de inteligência artificial da assistente virtual da Apple, a Siri AI.

Uma das principais novidades estará dentro dos aparelhos. A Apple deve estrear o A20 Pro, novo processador destinado aos modelos premium e produzido com tecnologia de 2 nanômetros. A mudança representa uma evolução em relação ao processo de 3 nanômetros utilizado na geração anterior e deve trazer ganhos de desempenho e eficiência energética.

Além do novo chip, os modelos devem ganhar melhorias drásticas nas câmeras, com abertura variável, mudanças na tela e uma novas opções de cor como azul-celeste ou cereja escura.

O evento de lançamento pode ser acompanhado pelo canal oficial da companhia, pela página oficial ou pelo aplicativo Apple TV.