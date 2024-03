Confira quatro destinos imperdíveis para conhecer na Tailândia

Tailândia é um destino encantador que cativa qualquer turista exigente (Imagem: Sven Hansche | Shutterstock) - (crédito: Edicase - entretenimento -> Diversão e arte) Edicase Edicase

Quer visitar um país com praias deslumbrantes, gastronomia peculiar e um povo simpaticíssimo? A Tailândia é o destino perfeito! Mais barata do que uma viagem para o Nordeste brasileiro em alta temporada, é um lugar absolutamente encantador, com uma cultura rica e efervescente, além de repleto de belezas naturais que cativam qualquer turista exigente.

A seguir, veja 4 destinos imperdíveis na Tailândia!

1. Koh Phi Phi

É a ilha dos sonhos. Com praias de água azul-turquesa e muita badalação, é onde está a famosa Maya Bay e mais outras belezas surreais, como a indescritível Lagoa Azul. O melhor jeito de conhecer a região é por meio de um long tail, o famoso barquinho tailandês. Feche o passeio como um nativo e saia de manhã bem cedo para conhecer as praias paradisíacas, ainda sem as dezenas de turistas que lotam o paraíso.

2. Bangkok

Sinônimo de multidão, feiras, trânsito, comida de rua, tuk-tuk e muito calor. Apesar do caos, tem passeios imperdíveis, como os templos Grand Palace, Wat Arun e Wat Pho; as famosas ruas Koahsan Road e Rambuttri; um bate e volta em Ayutthaya e o pôr do sol no Rio Chao Phraya. Minha dica de hospedagem é o maravilhoso Eastin Grand Hotel, com sua piscina no 14° andar com borda infinita!

Chiang Mai encanta os turistas por sua calmaria e templos lindíssimos (Imagem: Guitar photographer | Shutterstock)

3. Chiang Mai

Me surpreendeu com sua calmaria, temperatura (menos calor que a capital) e com templos lindíssimos. A dica é passear pelo Night Bazaar, fazer uma bela massagem tailandesa e conhecer o Elephant Nature Park, instituição que cuida de elefantes resgatados de maus tratos.

4. Railay Beach

A península está a 15 minutos de barco de Ao Nang, província de Krabi. Banhada pela West e East Beach, o ideal é que fique três dias para conhecer a vila, fazer snorkel nas águas cristalinas, subir no view point e fazer os passeios maravilhosos das quatro Ilhas e da Hong Island!

Por Luisa Galiza – revista Qual Viagem

Fundadora do Leve na Viagem, criou um canal para compartilhar dicas de viagens e bem-estar pelo mundo. Acredita que o ecoturismo é uma ferramenta que ajuda no autoconhecimento e empoderamento pessoal.

Saiba Mais Turismo Aquatica Orlando anuncia data de inauguração do maior toboágua do mundo com elementos digitais

Aquatica Orlando anuncia data de inauguração do maior toboágua do mundo com elementos digitais Turismo Para a criançada: Roda Gigante de São Paulo oferece ações gratuitas inspiradas no filme Kung Fu Panda 4

Para a criançada: Roda Gigante de São Paulo oferece ações gratuitas inspiradas no filme Kung Fu Panda 4 Turismo Os desafios das mulheres à frente da gestão hoteleira

Os desafios das mulheres à frente da gestão hoteleira Turismo Paraíba recebe Puro Mountain Bike 2024 em setembro

Paraíba recebe Puro Mountain Bike 2024 em setembro Turismo Mulheres, turismo e tecnologia!

Mulheres, turismo e tecnologia! Turismo Promoção e programação especial de Páscoa nos Resorts Enjoy